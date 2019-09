Slik unngår hunden din magetrøbbel

Veterinærer vet fortsatt ikke hvorfor titalls hunder er døde som følge av en akutt blodig mage- og tarmsykdom.

Mattilsynet har nå mottatt meldinger om hunder med lignende symptomer fra samtlige fylker i Norge.

Diaré hos hund er ganske vanlig, også med blod, uten at det betyr at noe er noe alvorlig galt.

– Vi får daglig henvendelser om hunder som har diaré, sier Merethe Millett, som er dyrepleier ved AniCura Rising Dyreklinikk i Skien.

SMART: Probiotika til hund, som Zoolac, Promax og Canicur kan bidra til forebygge og opprettholde normal bakterieflora i hundetarmen, sier Merethe Millett ved AniCura Rising i Skien. Foto: Aud Darrud / NRK

Stillestående vann

Det er flere ting som kan forårsake mageproblemer hos hund.

Noe av det viktigste du kan gjøre er å passe på hva hunden får i seg når den er ute. Det er lettere å følge med på når hunden er i bånd.

– Hunder kan spise avføring fra andre hunder, katter eller fra mennesker. Det kan føre til at hunden får i seg bakterier og blir syk, forteller veterinær Sasja Rygg ved AniCura.

Hun legger til at det veldig viktig å plukke opp etter hunden sin.

Bedervet mat og søppel kan også føre til en stygg diare.

Hunder slikker gjerne i seg vann de finner ute i skogen, eller fra vannpytter. Det kan være lurt å se etter om vannet ser frisk ut.

– Det kan være oppblomstring av forskjellige ting i vann som kan gi verre ting enn diaré hos hunder. Derfor kan være smart å holde hunden vekk fra stillestående vann, sier Rygg.

HYGIENE: Har hunden kraftig diaré kan det være smart å hjelpe den med å holde den ren, og være nøye med din egen håndhygiene, sier Sasja Rygg. Foto: AniCura Norge

Bytte av fôr

Raskt fôrbytte kan også forårsake diaré. Det kan være ulike årsaker for at hunden må over på et nytt fôr. Det kan være fra valp til voksen, eller at hunden har et problem som man kan korrigere ved hjelp av et spesialfôr.

– All bytting av fôr bør skje i samråd med veterinær. Man trenger ikke konsultasjon for det. Snakk med en dyrepleier og få råd på hvordan man bør gå frem, sier hun.

Større mengder av menneskemat kan også gi hundemager problemer.

Middagsrester som for eksempel kokt ris og pasta, som står ute i romtemperatur, er en klassiker. Det kan føre til matforgiftning.

– Ris og pasta inneholder bakteriesporer som overlever koking og som kan blomstre opp i produktet om det får stå ute. Det kan gi alvorlige konsekvenser, sier Rygg.

En regel er at man bør være varsom med all type restemat til hund, særlig fet, salt og sterkt krydret mat.

BLANDE FÔR: Ved bytte av fôr kan det være smart å blande sammen gammelt og nytt fôr i noen dager. Mildere overgang for magen til hunden. Foto: Laila Omdal Rønningen

Innvollsorm

Innvollsorm kan også være en årsak til diaré hos hund. Det smitter fra en annen hunds avføring, eller ved at hunder snuser i baken på hverandre.

– Når en hund har innvollsorm har de fått i seg egg fra en parasitt, som blir skilt ut i avføringen til andre hunder. I noen tilfeller er det nok at en hund snuser i baken på en annen hund, forteller Rygg.

Eggene kan smitte over på pelsen som hunden slikker i seg.

– Det er heldigvis ikke så ofte vi ser dette, men det skjer, sier hun.

Mattilsynets råd til hundeeiere Ekspandér faktaboks Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger.

Ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.

Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.

Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.

Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøfta hvor andre hunder har vært.

Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.

Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken.

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Kilde: Mattilsynet

Farge, form og konsistens

En frisk hund har som regel normal avføring to ganger om dagen. Den skal være fast og fin slik at den kan plukkes opp med hundeposen uten at det blir noe igjen på bakken.

– Dersom det over tid er vanskelig å få med seg alt, og noe henger igjen på bakken, kan det være tegn på en sykdom som man bør få undersøkt hos en veterinær, sier Rygg.

Farge, form og konsistent på avføringen kan gi en indikasjon på en eventuell sykdom eller feil fôring

Det kan være smart å ha probiotika i hus, som er det motsatte av antibiotika. Det finnes ulike varianter og merker av dette å få kjøpt hos veterinærer.

– Dette kan hjelpe til å få normal tarmflora i gang igjen. Det er litt som Biola for oss mennesker, sier Rygg.

Ved voldsom diare mister hunden mye væske, og da kan en stor sprøyte gjøre god nytte for seg.

Skånefôr

Det kan også være lurt å ha en boks med skånefôr hjemme, våtfôr som kan gis i mange små porsjoner.

– Du kan også lage skånefôr hjemme ved en akutt diare. Ris som er nykokt, loff, fiskeboller, kokt hvit fisk kan også være effektivt. Men ikke salt, krydder og fett, avslutter Rygg.

Les også: Forskere: Rått kjøtt til hunden kan gjøre deg syk