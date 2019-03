Det er gått fem måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog.

Det har ikke kommet noen livstegn fra 69-åringen, og politiet står uten mistenkte i saken. Senest i dag gjorde politiet nye undersøkelser av huset.

– Vi har tatt godt i overkant av 250 politiavhør. Det favner bredt. Det favner fra nær familie og naboer, til andre vitner, sier

Han sier det foretas nye avhør hver eneste uke.

– Det sier noe om omfanget av saken, og at vi fortsatt gjennomfører en bred etterforskning. Det sier også noe om kompleksiteten og det puslespillet denne etterforskningen er.

Blant personene som er avhørt er vedlikeholdsarbeidere som jobbet på taket til familien Hagen i tiden før forsvinningen.

Fakta om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning Ekspandér faktaboks * Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen (69) ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober 2018. * Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (69) – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere. * Først onsdag 9. januar, over ti uker etter bortføringen, gikk politiet offentlig ut med saken. Etterforskningen var holdt hemmelig på grunn av grove trusler mot kvinnens liv og helse. * 15. februar opplyste politiet at det så langt ikke hadde kommet tegn på at hun er i live, og heller ikke det motsatte. Politiet vet ikke om hun blir holdt skjult i Norge eller utlandet. * Det er fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovaluta og framsatt grove trusler i et brev etterlatt av gjerningspersonene. * 11. februar ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom gjerningspersonene og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det er fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon. * Politiet tror de har å gjøre med profesjonelle aktører. * De har sendt familien et forslag til hvordan de kan formidle et livsbevis. Familien er villig til å forhandle, såfremt den får sikre opplysninger om at kvinnen lever, ifølge bistandsadvokat Svein Holden. * Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol. Interpol gikk i slutten av januar ut med en offentlig etterlysning. * Politiet har mottatt over 1600 tips i saken.

Tror de sitter med viktig info

I tillegg til avhørene, sitter politiet med 6000 timer med video.

– Det er møysommelig arbeid, drøyt 6000 timer med materiale. Det å gå gjennom, systematisere og kartlegge, og få ut de dataene vi vil ha, er en svært omfattende jobb, sier Brøske.

Det mest konkrete de ser etter er interessante biler. NRK har tidligere omtalt at politiet har kartlagt stjålne biler.

Brøske sier digitaliseringen har ført til at de oftere og oftere ikke mangler informasjon. Utfordringen er heller å manøvrere seg innenfor den store datamengden.

GJENNOMGÅR VIDEOER: Her sitter etterforskere og kartlegger aktivitet rundt åstedet og områder rundt. Foto: NRK

– Det er et omfang som er i overkant av hva vi har vært borti tidligere. Samtidig er det et bilde på hva som er mulig å finne i dagens samfunn, sier han.

– Er dere sikre på at dere finner dem der (i datamaterialet)?

– Det er god grunn til å tro det. Vi kan forvente at vi har sikra oss det vi har behov for, men om vi klarer å finne det, det får vi se på.

Politiet har fortsatt ikke identifisert to menn som dukket opp på overvåkningsvideoen fra arbeidsplassen til Tom Hagen.

– Det kan være svært påfallende at ingen av de to har meldt seg, sier Brøske.

ETTERLYST: Etter å ha hentet inn overvåkningsvideo fra Futurum-bygget hvor ektemannen Tom Hagen jobber, etterlyste politiet 10. januar én syklist og to mørkkledde menn. Hittil er kun syklisten sjekket ut av saken. Du trenger javascript for å se video. ETTERLYST: Etter å ha hentet inn overvåkningsvideo fra Futurum-bygget hvor ektemannen Tom Hagen jobber, etterlyste politiet 10. januar én syklist og to mørkkledde menn. Hittil er kun syklisten sjekket ut av saken.

– Det bekymrer oss

Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem kl. 9.14 morgenen den 31. oktober.

Anne-Elisabeths ektemannen, milliardær Tom Hagen (68), skal ifølge politiet ha reist hjem fra jobb ved 13.30-tiden den samme dagen. Da han kom hjem var kona forsvunnet.

Til tross for gjentatte oppfordringer fra familiens advokat, Svein Holden, og politiet er det ikke blitt sendt bevis på at Anne Elisabeth er i live.

– Nå er det gått fem måneder uten livsbevis. Det bekymrer oss, og selvfølgelig ser også vi at dette kan trekke i retning av at det er mindre sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Jeg fortsetter å understreke at vi ikke har bevis for det motsatte, sier Brøske.

BORTE I FEM MÅNEDER: Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Politiet, med tillatelse av familien

Ber om mer penger

Politiet har tidligere bekreftet at mer enn 100 personer jobber med saken, og Øst politidistrikt har fått bistand fra Økokrim, Kripos og Oslo politidistrikt. FBI og personer utenfor politiet har også bistått i etterforskningen.

Øst politidistrikt har sagt de vil be Politidirektoratet om ekstra midler.

– Dette er en type forhold vi ikke har sett i Norge tidligere. Vi har sett noe sånt fra naboland, men dette var ikke noe vi kunne forutse at skulle skje nå i vårt politidistrikt. Det var vi ikke forberedt på, sier Brøske.

Han sier politiet har fått svar på stort sett det de har sendt av sporprøver og DNA, men han vil ikke kommentere hvilke prøver eller hva de har funnet.