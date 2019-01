Vedlikeholdsarbeidere kalt inn til avhør

I dagene før Anne-Elisabeth Hagen ble bortført, arbeidet det et innleid renhold- og vedlikeholdsselskap på taket og i oppkjørselen til ekteparets hus på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

NRK får bekreftet at selskapet arbeidet på stedet frem til 25. oktober. Dette er i den samme perioden som politiet mistenker at Anne-Elisabeth, boligen og arbeidsstedet til Tom Hagen kan ha blitt holdt under oppsyn.

Politiets hovedteori er at 68-åringen ble bortført mot sin vilje fra boligen den 31. oktober i fjor. Det var ingen tegn til innbrudd, og politiets teori er, ifølge VG, at hun ble angrepet på badet.

Inne til avhør

Det er først denne uken at den etterforskningen ble kjent for offentligheten, men politiet har jobbet i det skjulte siden den dagen 68-åringen ble bortført.

Allerede i løpet av den første uka i november ble de ansatte som jobbet på eiendommen kalt inn til avhør av politiet hos Øst politidistrikt som leder etterforskningen.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra familiens hjem på Fjellhamar 31. oktober i fjor. Foto: Privat

– Vi vet at det har vært utført arbeid på adressen. Vi er kjent med det, bekrefter Brøske overfor NRK.

Han ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer, men sier at en sentral del av etterforskningen er å kartlegge hvem som hadde tilgang til boligen.

– Dette er et av flere fokusområder, sier han.

Politiet har også bedt naboer om å melde ifra om observasjoner i for- og etterkant av at 68-åringen forsvant fra huset.

Daglig leder i selskapet sier til NRK at han ikke visste noe om avhøret eller bortføringen før etter at saken ble kjent i media tidligere denne uken.

Det var de ansatte som opplyste daglig leder om avhøret, sier han til NRK.

Ingen mistenkte

Under dagens pressekonferanse i Lillestrøm opplyste Brøske at politiet har mottatt en rekke nye tips i saken etter at de tidligere i uken valgte å gå ut med to overvåkingsvideoer tatt den 31. oktober.

Politiet undersøker nå over 250 tips i saken, men sier at de fortsatt står uten mistenkte i saken. Politiet står fortsatt uten livstegn eller holdepunkter om hvor hun kan befinne seg.

Brøske ber folk være oppmerksomme på om noen de kjenner har endret adferd og gjort noe annerledes enn vanlig i denne perioden.

– Vi vil ha tips dersom noen har registrert at personer har gjort unormale innkjøp. Dette kan være gjenstander som kan brukes for å ha kontroll på en person. I dette tilfellet kvinneklær eller produkter for kvinner, sier Brøske.