SAS og pilotene mekler på overtid: – Partene trenger å løse dette

Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund ga en kort kommentar til pressen i 10.30-tiden torsdag.

– Jeg tror partene trenger å løse dette nå, det er derfor de sitter her. Enhver konflikt er skadelig for et selskap, og det er en uskyldig tredjepart som rammes. Derfor er det nødvendig at flyene kommer tilbake i lufta, sier Carlsen.

Carlsen presiserer at han ikke er med på meklingen, og at han ikke kan ikke si noe om hva som skjer inne hos riksmekleren.

– Jeg kommer hit nå for å se hvordan det går. Jeg er mer optimistisk nå enn i går. Det vil alltid være en grunn til at partene sitter lenge, og det er jo at man ønsker å finne en løsning, sier Carlsen.

Meklingen startet klokken 11 onsdag formiddag.

– Situasjonen er fortsatt veldig fastlåst, og det er betydelig avstand mellom partene. Vi har ikke gitt opp, men det er krevende, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK klokken 23 onsdag kveld.

Ifølge Ruland er det i all hovedsak de samme punktene fra forrige mekling som går igjen. Han forteller at hovedutfordringen er at partene ikke i tilstrekkelig grad har kommet hverandre i møte.

– Det er vanskelig. Det er et profesjonelt klima med profesjonelle parter som har vært i mekling tidligere, sier han.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland møtte pressen onsdag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Sterk vilje

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair tror SAS har kommet pilotene i møte på turnuskravene.

– Jeg tror viljen til å forhandle fra begge parter er veldig sterk. Men det er også harde krav pilotene kommer med, som de ikke er villige til å fire på. Jeg tror pilotene vil stå hardt på dette, og ikke gi seg, sier Elnæs til NRK.

Han tror partene likevel vil forsøke å komme til enighet.

– De vet at de må gjøre det nå. Hvis det blir brudd nå, er det ikke godt å si hvor lang tid det vil ta før partene er villige til å møtes ved forhandlingsbordet igjen, sier Elnæs.

Bevegelse

Ved 21-tiden uttalte Ruland at det var bevegelse i SAS-streiken.

– Det har vært bevegelse, men ikke stort nok til at vi er i mål, uttaler han to timer senere, men tilføyer at det fortsatt er håp.

Partene har ikke satt en frist om hvor lenge de skal mekle.

– Så lenge de er interesserte og mener det er riktig å fortsette meklingen, så gjør vi det. Vi jobber fortsatt og har på ingen måte gitt opp, men det er krevende, sier riksmekleren.

Flyselskapet innstilte onsdag kveld ytterligere 429 avganger torsdag. Dermed er til sammen 709 avganger innstilt.

54.000 passasjerer rammes, opplyser flyselskapet i en pressemelding.

Passasjerer søker hjelp hos SAS service personale på Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Taust før forhandlingene

– Vi håper på det beste, sa informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB før partene gikk inn til mekling.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund kom til Riksmeklerens kontor onsdag ettermiddag.

– Jeg hører at SAS sier det er et grunnlag for å diskutere. Hvis det stemmer, er det positivt, for vi ønsker å løse denne konflikten så snart som mulig, sa Carlsen til NRK i 15-tiden.

Ifølge Ruland er det de samme temaene som ble brakt inn i meklingen sist, som diskuteres onsdag.

– Vi skal forsøke å finne en løsning på konflikten. Jeg har alltid tro på en løsning, men det er krevende, sa Ruland før meklingen startet.

Da NHO Luftfart og pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat møttes til mekling før helgen, endte det med brudd, noe som førte til den omfattende pilotstreiken som fortsatt pågår.

Ifølge svenske Dagens Nyheter er også svenske og danske representanter fra SAS og berørte fagforeninger på plass i Oslo under meklingen.

Steile fronter

Et av hovedkravene til pilotene er en mer forutsigbar arbeidstid. I dag får flere piloter kjennskap til turnusen sin først 14 dager i forveien. I tillegg har pilotenes lønn stått stille siden 2012, ifølge leder Jan Levi Skogvang i Scandinavian Norge Flygerforening.

SAS-ledelsen har på sin side beskyldt pilotene for å stille krav som truer selskapets lønnsomhet.

– De skyhøye kravene er helt uforenelig med videre satsing for SAS sin del for at vi skal være konkurransedyktige, har SAS hevdet.

Fra og med onsdag permitterer SAS rundt 930 kabinansatte og 70 stuere som følge av streiken. Likevel har pilotene høstet støtte fra kollegaer både på bakken og i kabinen.

Pilotene har støtte i befolkningen

To av tre nordmenn sier de støtter SAS-pilotenes krav. Det kommer fram i en spørreundersøkelse InFact har gjort for Parat.

Hele 65 prosent sier de støtter kravet om mer forutsigbar arbeidstid. 58 prosent av befolkningen sier også at de støtter kravet om å over tid komme opp på samme lønnsnivå som ansatte i sammenlignbare flyselskaper.

Parat-leder Vegard Einan sier tallene er gledelige og håper partene klarer å finne en løsning som gir bedre forutsigbarhet.

– Vi registrerer også stor støtte i kravet om at det ikke skal være mulig å pålegge arbeid sju helger på rad. Tallene viser at over 76 prosent av befolkningen viser sympati med et slikt krav, sier Einan til NTB.