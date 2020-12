SAS får millionbot av Luftfartstilsynet

SAS_REFUSJON

2020-08-24 09:48:07 Turi : Hei, hyggelig å se deg her!

2020-08-24 09:48:08 Turi : Jeg heter Turi. Jeg er en SAS robotkollega og jeg er her for å hjelpe deg. Jeg er under opplæring, men blir bedre for hvert spørsmål du stiller meg. La oss jobbe sammen.

2020-08-24 09:48:14 User : Chat med Kundeservice

2020-08-24 09:48:15 Turi : På chatten kan vi hjelpe deg med infomasjon og korte spørsmål. Alle hendvendelser omkring betaling kan ikke behandles på Chat, der hendviser vi til selvbetjeningen på hjemmesiden eller ved at ringe inn til oss.

2020-08-24 09:48:16 Turi : Vennligst tast inn ditt 9-sifrede EuroBonusnummer eller klikk fortsett.

2020-08-24 09:48:19 User : fortsett

2020-08-24 09:48:20 Turi : Vi ønsker å lagre din chat med live-agenten for kvalitets- og opplæringsformål. Informasjonen blir lagret i opptil 60 dager. Vil du lese mer om hvordan SAS håndterer din personlige data, les mer [her](https://www.sas.no/juridisk-info/administrere-personopplysninger/)

2020-08-24 09:48:20 Turi : Samtykker du til at vi lagrer din chat-samtale for kvalitetssikring, og til bruk for eventuel fremtidig dialog med SAS?

2020-08-24 09:48:22 User : Ja

2020-08-24 09:48:22 Turi : Velg en av følgende kategorier

2020-08-24 09:48:26 User : Support

2020-08-24 09:48:26 Turi : Vennligst beskriv med noen få ord hva det gjelder, og jeg vil koble deg til en av mine menneskelige kolleger.

2020-08-24 09:48:47 User : Hei, jeg venter på refusjon på reisen med bestillingsnummer QZ6OK2. Hva skjer her?

2020-08-24 09:48:47 Turi : Du blir nå koblet til min menneskelige kollega.

2020-08-24 10:00:22 Dennis : Hei, hyggelig å se deg her!

2020-08-24 10:00:34 User : Hei, jeg venter på refusjon på reisen med bestillingsnummer QZ6OK2. Hva skjer her?

2020-08-24 10:00:58 Dennis : Hei! Jeg kan se at refusjonen din ennå ikke er utført og står i kø for refusjon, dessverre kan jeg ikke se hvilket sted i køen du har og kan dermed ikke estimere håndteringstiden. Du vil motta en tilbakemelding via e-post når reservasjonen er behandlet. Jeg beklager for vente tiden,

2020-08-24 10:01:26 User : Okei, så du kan ikke si noe om dette kjser i september eller oktober eller november?

2020-08-24 10:02:05 User : Jeg har en faktura hos eurocard som står og stanger med dette beløpet....

2020-08-24 10:03:33 User : Hallo?