SAS avslutter forhandlingene for dagen

Forhandlingene mellom SAS og SAS-pilotene er avsluttet for dagen, opplyser Henrik Thyregod, leder for den danske pilotforeningen rundt halv ni fredags kveld.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier like etterpå at partene møtes til et nytt møte i lørdag klokka 10.

– Det har blitt jobbet intensivt gjennom hele dagen, sier Ruland.

Riksmekleren sier de tar pause nå fordi det er mange som har jobbet i flere dager og er slitne. På samme tid skal enkelte av partene fortsette å jobbe i kveld.

– Det har vært framgang i dag, bekrefter han.

– Det var et naturlig punkt å ta pause nå også fortsetter vi på ny i morgen, bekrefter Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening.

Vet ikke hva som skjer om de ikkje bli enige

Ledelsen og SAS-pilotene har hatt nye møter i kveld.

– Det jobbes veldig intenst for å finne løsninger, det har vi gjort i hele dag, sier SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs til pressekorpset rundt halv sju.

– Om vi ikke blir enige, så vet jeg faktisk ikke hva som skjer, sier hun videre.

Før fredagens mekling sier forhandlingslederen til SAS Marianne Hernæs at partene fremdeles er uenige på viktige punkter. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Hun sier de jobber knallhardt for å sikre fremtiden til SAS.

– Vi har brukt dagen på å sikre at det vi faktisk avtaler, det gir de besparelsene som ligger til grunn i SAS Forward. I tillegg må vi sikre at vi ikke ødelegger for potensialet av de inntektene som ligger til grunn i kollektivavtalen. For om vi gjør det, da er konklusjonen at det ikke er noe fremtid for SAS, sier Hernæs.

– En t illit som ikke er der

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, returnerte til forhandlingene fredag, like etter klokken 17.00. Han forlot forhandlingene torsdag, og begrunnet det med et «privat ærend» i Norge.

– I bunn og grunn handler det om en tillit som ikke er der, da må man sikre seg på alle mulige måter, og ha en avtale som vi kan stole på. Det er veldig mye av det denne streiken handler om.

Fredag var han altså tilbake.

– Det tar tid dette her, SAS trekker seg tilbake og bruker tid på sine ting, vi gjør kanskje det samme. Det er en veldig komplisert prosess, sier han.

Skogvang har vært tillitsvalgt i over 20 år i SAS, og har vært med på en rekke lønnsforhandlinger.

– Jeg har aldri opplevd maken.

Like etter klokken 16.00 tok Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, seg en pause for å kjøpe seg en is i varmen i Stockholm.

– Når det ikke er noe særlig kontakt mellom partene, så er de ikke akkurat effektive, sier Klokset om forhandlingene.

– Har det ikke vært noen kontakt mellom partene i dag?

– Nei, svarer Klokset.

Partene har ikke kommet til enighet i 18-tiden fredag, opplyser Roger Klokset.

Riksmekler ser ikke en snarlig løsning

– Men ser ikke for meg en snarlig løsning, sier Riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK.

Ruland håpte på en avklaring fredag, men nå ser det ut til at de blir sittende i helgen også.

Torsdag forhandlet partene i nesten 17 timer. De ga seg ikke før klokken hadde passert en time over midnatt.

De fleste SAS-flyene må holde seg på bakkeplan som følge av pilotstreiken. Foto: Annika Byrde / NTB

Meklingen startet igjen klokken 10 fredag i Näringslivets Hus i Stockholm. Partene omtaler situasjonen som krevende.

Andre flyselskaper kan tjene godt

Førsteamanuensis ved BI og flyanalytiker Espen Andersen sier at SAS vil ha høye kostnader fremover, selv hvis streiken kommer til en ende.

– Det ser komplekst ut, og akkurat denne kompleksiteten er et av SAS sine problemer. Det at de er fra tre land og ikke bare ett, gjør det ekstra vanskelig, forklarer han.

Flyanalytiker Espen Andersen forklarer at SAS er i en kompleks situasjon. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

SAS-streiken har ført til at flere har bestilt reiser med andre flyselskaper for å komme seg dit de skal.

Andersen forklarer at disse selskapene uansett ville hatt mye trafikk på denne tiden av året, men at de nå fyller opp de fleste flyvningene sine.

– Den trafikken de har fått nå, har de fått til fulle priser. De har nok tjent ganske solid på den situasjonen, sier flyanalytikeren.

Taper millioner hver dag

Fredag er 167 SAS-avganger innstilt som følge av streiken.

Av disse var 85 av flyvningene innenlands, og 68 var innenfor Schengen. Så langt ble også 14 utenlandsflyvninger innstilt fredag, ifølge tall fra Avinors hjemmesider.

SAS har allerede innstilt seks avganger lørdag.

Over 270.000 passasjerer er rammet så langt.

Streiken koster SAS 100–130 millioner svenske kroner per dag. Det er viktig å finne en løsning, noe begge partene er enige i.

Det utgjør til sammen 1-1,3 milliarder svenske kroner hittil, opplyste selskapet i en pressemelding torsdag.

Dersom SAS og pilotene blir enige vil selskapet få flyene i lufta så raskt det lar seg gjøre. Men det vil likevel ta et par dager å være i full drift igjen, opplyste SAS til NRK tidligere denne uken.

Flyr til Svalbard

Fredag ble det bekreftet at SAS vil fly til Svalbard ut juli.

– Da har SAS ledelsen bekreftet at de kommer til å fly alle rutene til og fra Svalbard ut juli, skriver assisterende sysselmester på Svalbard, Sølvi Elvedahl, i en e-post til NRK.

SAS Pilot Group opplyste i går at de utvider dispensasjonen som nå er godkjent av SAS-ledelsen. Dispensasjonen varte i utgangspunktet frem til søndag 17. juli.