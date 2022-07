Forhandlingene mellom SAS og pilotene startet opp igjen i dag, mens streiken er inne i sin niende dag.

Mange er spent på om hjemreisen blir kansellert eller ikke. Andre har ikke engang turt å bestille billetter med SAS.

900 piloter er i streik, og nå begynner folket å syntes synd på pilotene.

En ny undersøkelse uført av Norstat for NRK, viser at 58 prosent av befolkningen støtter pilotene i streiken. Fridtjov er blant mange som støtter pilotene.

– Jeg skjønner behovet for streiken og støtter den. Jeg støtter selvfølgelig at man får kompensert for arbeidet man gjør og at man får det man fortjener i lønn.

Fridtjov Martin Fjelstad Fyksen. Landsrepresentative undersøkelsen med hvor tusen er spurt, viser at 58 prosent av befolkningen støtter pilotene. Foto: Chetan Rastogi / NRK

Turte ikke bestille med SAS

Men reise skal han uansett. Det ble Norwegian denne gangen, bare for å være på den sikre siden.

– Jeg turte ikke å bestille med SAS etter historier jeg har hørt fra venner og familie. Det er vanskelig å holde flyene gående uten piloter, så jeg tror streiken snart er over.

Undersøkelsen viser at 23 prosent ikke vet hvilken part de støtter, og at kun 20 prosent av befolkningen sier de ikke støtter pilotene som er i streik.

Fakta om undersøkelsen Ekspandér faktaboks Undersøkelsen ble besvart av 1000 respondenter onsdag 13. juli mellom klokken 11:00 og 14:00. Undersøkelsen, som er gjort av Norstat, bruker et beleilighetsutvalg hvor målet er å få svar så hurtig som mulig. Utvalget består av de som svarer først og er vektet etter befolkningsstatistikk.

Fikk flyet kansellert

På Oslo Lufthavn møter NRK onsdag en jentegjeng som er på vei til Portugal på venninnetur. De fikk flyet sitt kansellert da de var i Hellas forrige uke.

– Vi dro på EM i Cheerleading Cheerdance forrige uke, og flyet ble kansellert.

Cheerleader-klubben vant gull, sølv og bronse i EM i Athen. Mandag satt de igjen i storbyen i Hellas.

Det skapte kaos og ombookinger for hele 40 cheerleading-jenter.

– Det er veldig kjipt at streiken rammer en tredjepart, oss passasjerer, sier Ine Linea Bjerke Skjelde.

Klar for nok en tur

Nå er jentegjengen veldig klare for fest og mye sol, og er utrolig glad for at de denne gangen ikke reiser med SAS.

– Vi valgte heldigvis KLM denne gangen, sier venninnen, Julie Gonzales Haram.

– Det er et upraktisk tidspunkt å få flyet sitt kansellert på, sier Julianne Svinø.

Fyksen synes derimot timingen til streiken er smart.

– Det blir jo mer oppmerksomhet til pilotene når streiken tas ut når alle skal på ferie, enn om de skulle ha streiket i november.

Men han håper streiken snart er over.

900 piloter i streik

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har tidligere erkjent til NRK at han synes det er veldig trist at det nå har blitt en arbeidskonflikt i SAS. Undersøkelsen viser også at 11 prosent av befolkningen sier at streiken har ført til at ferieplanene har blitt endret.

Leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening (SNF), som er en del av Parat. Foto: ksenia novikova / nrk

Det er de norske fagforeningene SAS Norge Flygerforening (SNF) og norske SAS-flygeres forening (NSF) som har tatt ut pilotrene sine i streik.

Sammen med Dansk Pilotforening (DPF) og Svensk Pilotförening (SPF) som også forhandler, er til sammen 900 piloter er i streik i Norden.

Det rammer 30.000 passasjerer daglig.

– Tallene i denne undersøkelsen bekrefter i grunn det vi selv opplever, sier leder for SAS-pilotene for SAS Norge Flygerforening (SNF), Jan Levi Skogvang.

– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger, legger han til.