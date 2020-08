Sanner vil ta initiativ til dialog med hovedstyret i Norges Bank

– Jeg har registrert at Hans Andreas Limi på vegne av Frp har uttrykt et ønske om at jeg skal ta initiativ til en dialog med hovedstyret i etterkant av finanskomiteens behandling av saken knyttet til brevet fra Norges Banks representantskap til Stortinget om ansettelse av ny daglig leder av SPU. Jeg vil ta et slikt initiativ, men selvsagt innenfor de formelle rammene som gjelder for denne saken, sier finansminister Jan Tore Sanner til NRK torsdag formiddag.

Det kommer etter at Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi kom med oppfordringen på Politisk kvarter i morges.

– Jeg registrerer at det er litt ulike oppfatninger om hvordan sentralbankloven skal tolkes. Frp vil heller ikke at Sanner skal instruere hovedstyret i Norges Bank, men vi vil at han skal ta et initiativ for å få i gang en ny prosess, sa Limi.

Bedt lovavdelingen om ny juridisk vurdering

Torsdag ble det også kjent at Finansdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om å gjøre en juridisk vurdering av finansministerens handlingsrom i Tangen-saken.

Det sentrale spørsmålet skal være finansminister Jan Tore Sanners (H) eventuelle instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank.

Vurderingen er ventet å foreligge allerede torsdag ettermiddag.

Nylig konkluderte en juridisk utredning som Finansdepartementet bestilte fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Tangen. Flere jussprofessorer mener imidlertid Sanner har mulighet til å gripe inn i ansettelsen, ifølge Dagens Næringsliv.

En vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet vil imidlertid veie tyngre.

Det er sentralbanken som har ansvaret for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Ansettelsen er for tiden gjenstand for intens politisk oppmerksomhet, etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Finanskomiteen på Stortinget behandler nå kontrollorganets kritiske rapport. Komiteen møtes på nytt torsdag klokken 12 og har da ett døgn på seg til å komme fram til en innstilling i saken.