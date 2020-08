Før dei tek helg må politikarane i finanskomiteen på Stortinget avgjere den politiske nøtta:

Skal dei vedta ei eller anna form for politisk innblanding i tilsettinga av Nicolai Tangen som oljefondsjef?

Ulike politikarar og juristar vektlegg forskjellige poeng i spørsmålet om politisk involvering. Men partia er klare over at det er sett grenser for kor langt dei kan gå, og dei leitar no etter eit kompromiss.

Her følgjar ein guide til problemstillingane Stortinget må ta stilling til.

Fakta: Lova seier at regjeringa ikkje kan instruere Noregs Bank

UAVHENGIG: Lova set grenser for innblanding i det sentralbanksjefen driv med. Foto: Ørn E. Borgen / Ørn E. Borgen

Politiske grenser: Sentralbanklova slår fast at regjeringa ikkje kan instruere Norges Bank. Det er ei lita opning for å instruere i «ekstraordinære situasjonar», men §1-4 i lova seier at dette berre handlar om pengepolitiske spørsmål, altså kan ein ikkje instruere i eit spørsmål om tilsetting.

Politisk handlingsrom: Eit anna syn på dette er at sentralbanklova kun seier noko om instruksjon av Noregs Bank i pengepolitiske spørsmål. Lova lukkar dermed ikkje døra for å meine noko om andre saker. Det er også eit vanleg forvaltningsprinsipp at eit departement som har delegert myndigheit til eit anna organ kan gje instruksar. Kanskje kan ein løyse saka utan å instruere? Etter eit utspel frå Frp blir det i dag ein dialog mellom finansministeren og hovudstyret i Noregs Bank.

Fakta: Noregs Bank har ansvaret for å tilsette oljefondssjef

TILSETTING: Noregs Bank tilsetter ny oljefondssjef. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Politiske grenser: Noregs Banks ansvar for å tilsette oljefondssjef er lovfesta i sentralbanklova § 2-13. Ansvaret for sjølve avtalen som er inngått med Tangen følgjer av dette og er dermed noko regjeringa ikkje kan blande seg i, seier den juridiske utgreiinga som eit eksternt advokatfirma leverte til finansdepartementet.

Politisk handlingsrom: Eit alternativt syn er at sjølv om Noregs Bank har ansvaret for å tilsette oljefondssjef, så er det fullt mogleg å meine noko om avtalen som er gjort. Oljefondet er jo underlagt finansdepartementet, det står blant anna i § 3 i lova om statens pensjonsfond. Kva type avtale som er gjort med oljefondsjefen er ein type spørsmål regjeringa kan meine noko om, blant anna fordi det handlar om tillit og omdømme for fondet.

Fakta: Tangen har inngått ein lovleg arbeidsavtale med Noregs Bank

AVTALE: Nicolai Tangen startar i jobben 1. september. Foto: Tony Colli / NBIM

Politiske grenser: Arbeidsavtalen er bindande. Den er lovleg inngått mellom Noregs Bank og Tangen. Å gripe inn ville blant anna vere i strid med prinsippet om at politiske vedtak ikkje skal ha tilbakeverkande kraft.

Politisk handlingsrom: Det er interessekonflikter mellom jobben Tangen skal ha og hans eigarskap i eit anna fond. Arbeidskontrakten er ikkje i tråd med retningslinene som tilsette i Noregs Bank er forplikta på. Det har jo tilsynsorganet (Representantskapet) påvist til Stortinget. Ein kan ikkje site og sjå på at ein held fram med ein avtale som det politisk valte tilsynsorganet seier er i strid med regelverket.

Representantskapets kritikk av Tangen-avtalen Ekspandér faktaboks 26. mars i år ble det kunngjort at den London-baserte fondsforvalteren Nicolai Tangen får jobben som sjef for Norges Bank Investment Management. NBIM forvalter Statens Pensjonsfond Utland - i dagligtalen omtalt som oljefondet.

Arbeidsavtalen mellom Tangen og Norges Bank sier at han reduserer eierskapet i fondet han har opprettet, AKO Capital, til 43 prosent. Hans stemmerett blir utøvd av en tillitsmann og utbyttet hans blir donert til stiftelsen AKO Foundation.

Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, har gransket prosessen og brukt uvanlige sterke ord om ansettelsesprosessen og arbeidsavtalen.

Representantskapet sendte i juni et brev til Stortinget med en rekke kritiske bemerkninger, og saken havnet på finanskomiteens bord.

Representantskapet mener avtalen som er inngått med Nicolai Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank, og at det er behov for egne kontrollrutiner for Tangen. De mener det potensielt er interessekonflikt mellom hans eierskap i AKO-fondene og jobben som sjef for oljefondet.

Norges Banks hovedstyre mener at kravene som er stilt i arbeidsavtalen og avtaleverket til Tangen vil eliminere risikoen for interessekonflikter for alle praktiske formål.

Fakta: Noregs Banks representantskap har kome med flengande kritikk mot tilsettingsavtalen

KRITISK: Representantskapet for Noregs Bank er leia av tidlegare Høgre-politikar Julie Brodtkorb. Det meiner at tilsettingsavtalen Noregs Bank har gjort med Tangen er i strid med det etiske regelverket til banken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiske grenser: Kritikken er retta mot hovudstyret i Noregs Bank. Stortinget kan seie seg einig i kritikken, og det må hovudstyret i Noregs Bank forholde seg til. Men det betyr ikkje det same som at det er greit med politisk overstyring av Noregs Bank.

Politisk handlingsrom: Ein må sjølvsagt følgje opp representantskapets kritikk. I den nye sentralbanklova bestemte ein at Stortinget fortsatt skulle utnemne eit kontrollorgan for Noregs Bank. Det ville vere meiningslaust om det var umogleg å følgje opp politisk den kritikken representantskapet kjem med. I forarbeida til lova står det at «representantskapet får rapportere saken til Stortinget som kan uttrykke kritikk og eventuelt holde statsråden til ansvar etter reglene om dette».

Saka er basert på ei rekke bakgrunnssamtaler med politikarane som jobber med saka, samt diverse skriftlege kjelder - deriblant skriftlege dokument frå regjering til storting som er samla her.