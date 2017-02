Sanner flytter 630 statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Da Sanner skulle få nytt inntektssystem for kommunene gjennom Stortinget i 2016, valgte KrF å trekke seg fra forhandlingene. Dermed var regjeringspartiene helt avhengige av å få med Venstre for å sikre flertall.

Motkravet var konkrete løfter om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

I dag fikk de betalingen.

Takket Venstre

– Planen er laget i samarbeid med Venstre. Utflytting av statlige arbeidsplasser vil bidra til å styrke fagmiljøer og arbeidsmarked ulike steder i Norge. Det vil forsterke og styrke kompetansemiljøer og arbeidsmarkeder utenfor Oslo.

Slik innledet Sanner pressekonferansen der han presenterte planene for utflytting av arbeidsplasser.

Der kom det frem at regjeringen skal flytte ut eller etablere 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

– I tillegg vil vi også vurdere å flytte ut også andre oppgaver og virksomheter ut av Oslo i løpet av 2017. Til sammen innebærer dette rundt 1 200 årsverk og 600 studieplasser, sa Sanner.

Andrè Skjelstad har ledet forhandlingene fra Venstre. Han sa han er glad for den massive utflyttingen.

– Jeg er stolt over at vi har tatt grep til å bidra til å spre makt til hele Norge. Dette vil være en vitamininnsprøyting for distriktene, sa Skjelstad.

Sanner får kjeft fra fagforeningen

I fagforeningen YS Stat raser de mot utflaggingen.

– Hundrevis av statsansatte ofres i regjeringspartienes og Venstres stemmesanking i valgkampen. De ansatte og deres familier går en høyst usikker tid i møte, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat i en pressemelding.

Han mener utflyttingen ikke vil bli noen suksess uansett tidsspenn.

– Flytteplanene vil kreve store midler. Prosjektet vil ikke være samfunnsøkonomisk bærekraftig. Vi kommer til å oppleve kompetanseflukt, økt byråkratisering og dårligere tjenester i lang tid. Ikke minst risikerer vi at mange nå sendes ut i arbeidsledighet i en tid med mye uro, understreker lederen for YS Stat i pressemeldingen.