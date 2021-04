Samboeren avviser påstand om langvarig familiekonflikt

Forsvarsadvokat Benedict de Vibe var nær kollega av den drepte advokaten Tor Kjærvik i mer enn 20 år. Han stiller seg undrende til påstandene fra den drapssiktede sønnens forsvarer, John Christian Elden, om at drapet skal skyldes en langvarig familiekonflikt.

Til NRK sier de Vibe at han er ukjent med at det skal ha vært en slik langvarig konflikt mellom far og sønn.

Han sier også det ikke er riktig å spekulere i dette nå, og at etterforskningen vil avdekke hva motivet og bakgrunnen for drapet er.

Kom overraskende på samboeren

Samboeren til forsvarsadvokat Tor Kjærvik, som ble øyenvitne da sønnen til Kjærvik skal ha skutt og drept sin far, avviser også påstandene fra Elden.

– Hun (samboeren, red.anm.) er selvsagt svært preget. Hun ble øyenvitne til det som skjedde, sa hennes bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til TV 2 før hun fortsatte:

– Det jeg kan si er at dette i aller høyeste grad kom overraskende, og som lyn fra klar himmel. Samboeren har ikke oppfattet at hun har hatt en dårlig relasjon til siktede. Ingen hadde trodd at noe som dette skulle skje, sier hun.

Drept i eget hjem

Drapet skjedde rundt klokken 21 mandag kveld i den kjente forsvarsadvokatens hjem på Røa i Oslo.

Politiet har vært tilbakeholdne med informasjon, men flere vitner NRK har vært i kontakt med, har fortalt til NRK at det ble avfyrt inntil syv skudd med grovkalibret våpen.

I en pressemelding skriver politiet at siktede har knyttet seg til handlingen. Politiet sier at de ikke ser for seg at det blir flere pågripelser i saken.

– Siktede ringte selv til politiet i går. Det er bakgrunnen for pågripelsen, sa seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt til NRK dagen etter hendelsen.

Motivet for drapet er foreløpig ikke kjent.

– Han forklarer seg om foranledningen, men jeg kommer ikke til å gå inn på det, sa Solem.