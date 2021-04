Advokat Tor Kjærvik drept på Røa

Tor Kjærvik, som fylte 70 år i mars, var en av Norges mest kjente forsvarsadvokater.

En mann i 30-årene er pågrepet, siktet for drap. Tirsdag formiddag bekrefter politiet at siktede er sønn til avdøde.

Avhøret er nå i gang, og siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag kl. 13.

Seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt bekreftet tirsdag morgen at det er advokat Tor Kjærvik som er drept.

– Det er en veldig vanskelig sak, og det er mange hensyn å ta i forhold til de pårørende, sier Solem.

– En konflikt over tid

John Christian Elden er oppnevnt som mannens forsvarer. Han sier klienten er preget av situasjonen.

– Det har vært en konflikt her over noe tid, en familiekonflikt, som har fått et tragisk utfall, sier Elden til NRK.

Elden sier han ikke vil foregripe mannens forklaring. Mannen hadde en kort samtale med politiet på åstedet i natt og skal avhøres i løpet av dagen.

– Han ringte selv til politiet og meldte seg. Han visste at han var en person av interesse for politiet i denne saken.

– Det er ingenting som tyder på at dette har noe med advokatvirksomheten å gjøre. Alt tyder på at dette er en ren familiekonflikt, sier Elden.

Elden har hatt flere saker sammen med Tor Kjærvik, blant dem Nokas-saken. Han kaller avdøde Kjærvik «en god og respektert kollega».

– Det er en tung sak, men det betyr ikke at den som er siktet her, ikke også skal ha et forsvar, sier Elden.

Ellen Holager Andenæs er oppnevnt som bistandsadvokat for Kjærviks samboer, bekrefter hun i en SMS til NRK. Andenæs kjenner også den avdøde advokaten godt.

– Masse «plaffing»

Det var like før klokken 21 mandag kveld at skytingen fant sted hjemme hos den kjente advokaten på Røa.

Politiet er tilbakeholdne med å gi konkrete opplysninger om hendelsesforløpet, men flere vitner har fortalt at det ble løsnet flere skudd.

Ett øyevitne, som ønsker å være anonym, sier til NRK at han satt i stua da han hørte «masse plaffing» utenfra.

– Jeg tenkte instinktivt at dette var skudd og velger da å se ut i området, og observerer en sortkledd mann i døråpningen i den aktuelle leiligheten. Jeg stusser litt over hva som skjer, og fortsetter å følge med, sier vitnet.

Han forteller at den antatte gjerningsmannen romsterte med noe i leiligheten. Vitnet beskriver ham som «rolig».

Deretter så vitnet at en kvinne løp over plassen, med mannen følgende rolig etter. Mannen som skjøt gikk deretter tilbake til leiligheten.

– Det er da jeg observerer at det ser ut som han gnikker på noe som ligner veldig på en pistol, sier vitnet.

Han forteller at han på dette tidspunktet sluttet å observere hendelsen, fordi han forsto alvoret i situasjonen. Vitnet, som ikke så selve skytingen, sier det var kulehull i døren i etterkant.

Krimteknikere sikret i natt spor i leiligheten på Røa. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Våpen sentralt i avhør

Politiet har beslaglagt et skytevåpen som de tror er brukt i drapet. Solem ønsker ikke å kommentere hva slags våpen som ble brukt.

Seksjonsleder Anne Alræk Solem. Foto: Nadir Alam / NRK

– Undersøkelser rundt dette blir selvfølgelig sentralt i avhør med siktede, sier Solem.

Solem opplyser at etterforskningen har pågått for fullt gjennom natta.

– Det er kriminalteknikere på stedet, og det har vært gjennomført rundspørring i nabolaget, pluss vitneavhør. I dag er det sentralt for politiet å avhøre siktede i saken. Det blir avgjørende å finne ut hva som er foranledningen og motivet for hendelsen, sier hun.

Avhøres i dag

Det ble gjennomført en kort samtale med siktede på stedet mandag kveld. Det er planlagt et formelt avhør tirsdag. Solem sier det er for tidlig å si noe om mannen i 30-årene stiller seg til siktelsen.

Politiet sier inntrykket er at siktede er samarbeidsvillig og vil la seg avhøre.

Advokat John Christian Elden er oppnevnt som forsvarer for siktede. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Det blir avgjørende å finne ut hva som er foranledningen og motivet for hendelsen.

Ifølge politiet var det flere personer til stede i leiligheten da Kjærvik ble drept. De skal også avhøres.

Siktede er besluttet fremstilt for varetekt onsdag, sier Solem. Hun kan foreløpig ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen, men sier han er positiv til å la seg avhøre.

Elden er for tiden i Skien i en annen sak. Det blir derfor hans kollega og kone Sol Elden som bistår i avhøret med siktede senere i dag.

– Han har meldt seg selv, men foreløpig ikke vært i avhør. Det er derfor ikke riktig av meg å kommentere dette nå, sa Elden til NRK tidligere i dag.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg om den avdøde advokaten Tor Kjærvik. Du trenger javascript for å se video. NRKs krimkommentator Olav Rønneberg om den avdøde advokaten Tor Kjærvik.

Hørte sju skudd

Det var ifølge politiet flere til stede i leiligheten da drapet skjedde.

– En person som hørte smell varslet politiet først, sier operasjonslederen.

En nabo forteller til NRK at hun hørte sju skudd og deretter et skrik. Etter dette skal det ha vært roping utenfor boligen. Andre naboer skal deretter ha sett en person med det som så ut til å være et skytevåpen løpe over veien.

Leiligheten på Røa der advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept i natt. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Pål Erik Eidsvig var i område da det ble løsnet skudd sent mandag kveld. Han sier til NRK at han bor like i nærheten og var ute og gikk på tur da han hørte flere skudd.

– Jeg så ikke opptrinnet, men jeg hørte fire eller fem skudd, sier han.

Eidsvig sier at skuddene ble avfyrt tett etter hverandre og at det hørtes ut som et grovt kaliber.

– Vi hørte også noe tydelig roping, sier han til NRK.

Styreleder Marie Haugen Moesman i Rønningen borettslag sier hun er fylt med sorg etter drapet.

– Dette er dypt tragisk, og vi er lei oss alle sammen. Det er helt meningsløst. Jeg kjente ham godt som nabo. Han var en kjernekar, slik han også beskrives av advokatkolleger, sier hun til NRK.

Kriminalteknikere jobber på åstedet. Foto: Torstein Bøe / NTB