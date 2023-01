Brødrene er Tor Kjærviks slektsarvinger. De har derfor ankerett over arverettsspørsmålet.

– Årsaken til at de ønsker å anke er at de synes at avgjørelsen om å ikke fradømme ham arveretten er støtende, siden det var et så brutalt drap, forteller advokat Marthe Holm.

– Bakgrunnen er at det er åpnet for at Tor Kjærviks slektsarvinger kan anke spørsmålet om arverett, forteller hun.

Sønnen til advokat Tor Kjærvik ble i september i fjor dømt til tvungent psykisk helsevern for det brutale drapet på faren.

Påtalemyndigheten mente den tiltalte 37-åringen var psykotisk da han skjøt og drepte den kjente advokaten i april 2021. Dommen var i tråd med påtalemyndighetens påstand.

– Korrekt vurdering

Sønnen ble ikke fradømt arveretten etter faren, slik aktor ba om. Det var et viktig punkt for Tor Kjærviks samboer gjennom 20 år, Merete Bertheussen. Hun ble selv utsatt for drapsforsøk av 37-åringen.

I retten fortalte Bertheussen at hun var sikker på å bli drept etter at advokatens sønn først hadde skutt faren på kloss hold.

Kjærviks sønn forsvares av advokatene John Christian Elden og Sol Elden.

På e-post kommenterer Sol Elden anken slik:

– Vi mener tingretten har foretatt en korrekt vurdering av saken, og har bedt anken forkastet.

Anker også erstatning

Anken skal behandles i Eidsivating lagmannsrett 27. april. Den vil i utgangspunktet ikke ha noen økonomisk betydning for den etterlatte samboeren. Det er kun brødrene til Kjærvik som har ankerett på spørsmålet om arverett.

Samboeren har imidlertid anket størrelsen på oppreisingserstatningen.

Kjærviks samboer fikk 150.000 kroner i oppreisningserstatning da saken ble behandlet i tingretten.

Det er kun spørsmålet om arveretten og erstatning som ankes.

Flere store saker

Tor Kjærvik var en av Norges mest profilerte forsvarsadvokater. Han forsvarte blant annet travkusken Atle Hamre i 1999 som ble siktet for utpressing av 30 millioner.

Han ble også forsvarer for Kristin Kirkemo i Orderud-saken og forsvarte en av de tiltalte etter Nokas-ranet i april 2004.