SAG Awards: Oppenheimer-dominans

Det var ingen tvil om hvem favoritten var under den 30. utgaven av skuespillernes organisasjon Screen Actor’s Guild Awards (SAG), da de avholdt sin årlige prisutdeling lørdag.

«Oppenheimer», som skildrer livet til J. Robert Oppenheimer og utviklingen av atombomben, vant prisen for beste filmbesetning, samt statuetter for Cillian Murphys hovedrolle og Robert Downey Jr.s birolle

Filmen var en uventet kassasuksess forrige sommer, og regnes som en favoritt før neste måneds Oscar-utdeling.

SAG deler ut priser for hele skuespillerbesetningen i en film. Gjengen fra Christopher Nolans «Oppenheimer» vant stakk av med det som ansees som den gjeveste prisen under nattens utdeling. Foto: Reuters

Prisdrysset i Hollywood i natt sikret både publikumsfavoritter som «Succession», «The Bear» og «The Last of Us» de største prisene.

Stemt frem av skuespillere

Prisen for beste filmbesetning blir sett på som den øverste æresbevisningen ved SAG Awards, i mangel av en kategori for beste film.

Vinnerne ved den årlige seremonien, som holdes i Los Angeles, blir stemt frem av andre skuespillere – og er derfor høyt verdsatt av skuespillerne selv.

– Seieren er ekstremt, ekstremt spesiell for meg, fordi den kommer fra dere, sa Cillian Murphy da han mottok prisen for beste mannlige hovedrolle.

Den irske skuespilleren ligger nå an til å vinne Oscar-kappløpet for samme pris over sin nærmeste rival: Paul Giamatti fra «The Holdovers».

«Killers of the Flower Moon»-stjernen Lily Gladstone ble kåret til beste ledende skuespillerinne – og ga dermed sin egen Oscar-kampanje et betydelig løft.

Lily Gladstone mottok prisen for beste kvinnelige skuespiller i sin hovedrolle i Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon». Foto: Reuters

Den 37 år gamle skuespillerinnen spilte hovedrollen overfor Leonardo DiCaprio og Robert De Niro i Martin Scorseses film om mordene i Osage Nation på begynnelsen av 1900-tallet.

Gladstone skrev historie og ble den første urfolkskvinnen som vant prisen. I januar ble hun den første stjernen i Blackfeet- og Nimiipuu-arven som vant en Golden Globe.

– Jeg er litt beruset

Pedro Pascal var en overraskende vinner for sin rolle som overlevende etter zombie-apokalypsen i «The Last of Us».

Pascal stjal showet i det han entret scenen for å motta den høythengende prisen for sin rolle som «Joel» i HBO-suksessen.

– Dette er feil på så mange måter. Jeg er litt beruset. Jeg driter meg ut, sa Pascal fra scenen.

Det var en full Pedro Pascal som mottok prisen for beste mannlig skuespiller i en dramaserie i natt. Foto: Reuters

«Succession»-stjernen Kieran Culkin var favoritt, og selv Pascal virket sjokkert over seieren sin.

«The Crown»-stjernen Elizabeth Debicki stakk av med prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie for sitt arbeid som prinsesse Diana.

Mens Jeremy Allen White, som spiller den geniale og problematiske sjefkokken i «The Bear», ble kåret til beste skuespiller i en komiserie for andre året på rad.

Jeremy White, sammen med sin medspiller i «The Bear», Ayo Edebiri, som vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle i samme serie. Foto: Reuters

Nederst i saken får du full oversikt over vinnerne.

Preget av streik

SAG Awards, som tradisjonelt har blitt sendt på kabel-TV, ble vist direkte på Netflix for første gang under årets utdeling.

Selv om kvelden var en fest, ble prisene utdelt på et turbulent tidspunkt i Hollywood. Streamingrevolusjonen har utløst en periode med intens arbeidsstrid og økonomisk usikkerhet.

Medlemmene av skuespillerforeningen, samt Writers Guild of America, tilbrakte måneder i streik i 2023.

Fran Drescher, stjernen fra «The Nanny», ledet den 118 dager lange streiken som SAG-AFTRA-president. Under utdelingen roste hun medlemmene for deres solidaritet, og sa at deres innsats resulterte i en «historisk» avtale.

– Dere er mesterne. Dere overlevde den lengste streiken i vår fagforenings historie, sa Dreshcer fra scenen.

«Nanny»-skuespilleren Fran Drescher hyllet sine medskuespillere etter den historisk lange streiken som rammet Hollywood i 2023. Foto: Reuters

Hele listen over vinnere..

Enestående ytelse av en rollebesetning i en film

«American Fiction»

«Barbie»

«The Color Purple»

«Killers of the Flower Moon»

«Oppenheimer» – VINNER

Fremragende prestasjon av en mannlig skuespiller i en hovedrolle

Bradley Cooper – «Maestro»

Colman Domingo – «Rustin»

Paul Giamatti – «The Holdovers»

Cillian Murphy – «Oppenheimer» – VINNER

Jeffrey Wright – «American Fiction»

Fremragende prestasjon av en kvinnelig skuespiller i en hovedrolle

Annette Bening – «Nyad»

Lily Gladstone – «Killers of the Flower Moon» – VINNER

Carey Mulligan – «Maestro»

Margot Robbie – «Barbie»

Emma Stone – «Poor Things»

Fremragende prestasjon av en mannlig skuespiller i en birolle

Sterling K. Brown – «American Fiction»

Willem Dafoe – «Poor Things»

Robert De Niro – «Killers of the Flower Moon»

Robert Downey Jr. – «Oppenheimer» – VINNER

Ryan Gosling – «Barbie»

Fremragende prestasjon av en kvinnelig skuespiller i en birolle

Emily Blunt – «Oppenheimer»

Danielle Brooks – «The Color Purple»

Penélope Cruz – «Ferrari»

Jodie Foster – «Nyad»

Da’Vine Joy Randolph – «The Holdovers» – VINNER

Fremragende ytelse av et ensemble i en dramaserie

«The Crown»

«The Gilded Age»

«The Last of Us»

«The Morning Show»

«Succession» – VINNER

Fremragende ytelse av et ensemble i en komedieserie

«Abbot Elementary»

«Barry»

«The Bear» – VINNER

«Only Murders in the Building»

«Ted Lasso»

Fremragende ytelse av en mannlig skuespiller i en dramaserie

Brian Cox – «Succession»

Billy Crudup – «The Morning Show»

Kieran Culkin – «Succession»

Matthew Macfadyen – «Succession»

Pedro Pascal – «The Last of Us» – VINNER

Fremragende ytelse av en kvinnelig skuespiller i en dramaserie

Jennifer Aniston – «The Morning Show»

Elizabeth Debicki – «The Crown» – VINNER

Bella Ramsey – «The Last of Us»

Keri Russell – «The Diplomat»

Sarah Snook – «Succession»

Fremragende ytelse av en kvinnelig skuespiller i en komedieserie

Alex Borstein – «The Marvelous Mrs. Maisel»

Rachel Brosnahan – «The Marvelous Mrs. Maisel»

Quinta Brunson – «Abbott Elementary»

Ayo Edebiri – «The Bear» – VINNER

Hannah Waddingham – «Ted Lasso»

Fremragende ytelse av en mannlig skuespiller i en komedieserie

Brett Goldstein – «Ted Lasso»

Bill Hader – «Barry»

Ebon Moss-Bachrach – «The Bear»

Jason Sudeikis – «Ted Lasso»

Jeremy Allen White – «The Bear» – VINNER

Fremragende ytelse av en kvinnelig skuespiller i en TV-film eller begrenset serie

Uzo Aduba – «Painkiller»

Kathryn Hahn – Tiny Beautiful Things»

Brie Larson – «Lessons in Chemistry»

Bel Powley – «A Small Light»

Ali Wong – «Beef» – VINNER

Fremragende ytelse av en mannlig skuespiller i en TV-film eller begrenset serie

Matt Bomer – «Fellow Travelers»

Jon Hamm – «Fargo»

David Oyelowo – «Lawmen: Bass Reeves»

Tony Shalhoub – «Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie»

Steven Yeun – «Beef» – VINNER

Enestående actionprestasjon av et stuntensemble i en TV-serie

«Ahsoka»

«Barry»

«Beef»

«The Last of Us» – VINNER

«The Mandalorian»

Enestående actionprestasjon av et stuntensemble i en film