Så mye må bedriftene betale for fastpris på strøm

– Vi har jobbet hardt for å få i gang fastprismarkedet, sier Vestre til NRK.

Han sier det nå er mulig å langsiktige avtaler til under 1 krone per kilowattime ved sju års binding fra nyttår.

FORNØYD: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

– Det er ganske mye lavere enn dagens spotpris på rundt 4 kroner i de dyreste områdene, men prisene svinger, og hver enkelt bedrift må selv vurdere hva som er best for seg, sier næringsministeren.

Tidligere i dag kunngjorde Statkraft at salget av kraft til fastpris er i gang.

– Salget vil i første omgang skje via sluttbrukerselskapene Fjordkraft og Fortum. Etter hvert tar vi sikte på å inngå avtale med flere kraftleverandører, sier Einar Hoffart, direktør for nordiske kraftavtaler i Statkraft.

Bedriftene skeptiske

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sier det er veldig bra at bedriftene nå får tilbud om fastprisavtaler på strøm. Men han er svært usikker på om tilbudet er godt nok.

– Våre medlemsbedrifter har sagt at prissikring kan være interessant dersom de kan sikre prisen i området 50–70 øre for kontrakter av inntil tre års varighet. Kun et fåtall ønsker å sikre for lenger varighet og høyere priser enn dette. Med prisnivåene som nå signaliseres, er vi derfor skeptiske til om dette vil være aktuelt for særlig mange bedrifter, sier han.

SKEPTISK: NHOs sjeføkonom Øystein Dørum

Dørum mener regjeringen nå bør videreføre strømstøtten til næringslivet.

– Forutsetningen for å avvikle strømstøtten allerede ved årsskiftet var et fastprismarked som kunne sikre bedriftene levelige strømpriser fra 1. januar av. For flertallet av bedriftene synes dette foreløpig ikke tilfelle. I så fall må strømstøtten videreføres etter nyttår.

Flere priser

NRK har vært i kontakt med Fjordkraft, som bekrefter at det er mulig å tegne fastprisavtaler til under 1 krone fra nyttår.

Men prisene varierer fra område til område. Det er også ulik pris om man velger å tegne avtale fra 1. januar eller 1. juli neste år.

Endelig varierer også prisen ut ifra om bedriften velger å betale flatt, for jevnt forbruk eller såkalt profilert forbruk.

– Vi selger begge deler. De fleste bedrifter har sesongvariasjoner og ønsker profilerte priser, sier Jon Eikeland i Fjordkraft til NRK.

Profilerte priser innebærer at bedriftene kjøper inn et større volum i vintermånedene når forbruket og prisene er høyere. Flatt forbruk gjennom året gir lavere pris.

Dette er prisene Fjordkraft tilbyr:

Profilert, fastpris oppstart 01.01.23 Varighet 3 år Varighet 5 år Varighet 7 år NO1 166,48 116,72 91,63 NO2 168,8 119,49 93,6 NO3 54,14 48,28 47,86 NO4 46,52 40,03 40,15 NO5 167,6 119,1 93,88

Flat, fastpris oppstart 01.01.23 Varighet 3 år Varighet 5 år Varighet 7 år NO1 154,01 107,54 83,96 NO2 157,22 111,96 88,12 NO3 50,25 44,53 44,03 NO4 42,95 36,7 36,66 NO5 155,79 111,45 88,39

Ingen garanti at det lønner seg

Prisene i tabellen over er uten moms og inkludert et påslag på 2,5 øre per kilowattime. Ifølge Fjordkraft har rundt 220 kunder meldt interesse på forhånd. Prisene er gyldige ut torsdag, og framover vil det bli formidlet nye priser hver mandag.

Fortum opplyser til NRK at de forventer å kunne annonsere sine pristilbud neste uke.

– Det er viktig at kundene tar et bevisst valg og har rett motiv for å binde prisen for så lange perioder. Det er ingen garanti om at bundet pris skal slå flytende pris over tid, sier kommunikasjonssjef Kristian Myrseth i Fortum.

Han påpeker at det blir opp til den enkelte bedrift å vurdere om man har behov for en slik forutsigbarhet.

Bønn til strømselskapene

– Jeg oppfordrer alle strømselskaper til å legge sine beste tilbud på bordet, slik at konkurransen om fastpriskundene forhåpentligvis kan presse prisene nedover, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Dørum i NHO framholder på sin side at svært mange bedrifter har et variabelt forbruk, noe som innebærer at en avtale med jevnt forbruk bare vil redusere prisrisikoen – ikke fjerne den.

– Det gjenstår derfor å se hvor mange bedrifter som faktisk er interessert å tegne avtaler i dette markedet, sier Dørum.

Næringslivskunder i Norge som ønsker pristilbud på fastprisavtaler må kontakte en kraftleverandør som tilbyr dette, poengterer Statkraft.

– Ulempen er at spotprisene kan falle til lavere nivåer enn kontraktsprisen utover i perioden. Valget kan sammenlignes med å velge fast eller flytende rente på et lån. Kundene må også nøye sette seg inn i alle avtalevilkår før de inngår denne typen kontrakter med flere års varighet, sier Einar Hoffart.

Profilert, fastpris oppstart 01.07.23 Varighet 3 år Varighet 5 år Varighet 7 år NO1 - 104,33 86,63 NO2 - 106,68 87,97 NO3 - 46,87 47,38 NO4 - 42,03 43,12 NO5 - 106,44 88,35