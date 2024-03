Rykter om prinsesse Kate knyttet til russisk desinformasjon

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Før prinsessen av Wales offentliggjorde at hun hadde kreft, florerte det med konspirasjonsteorier og rykter om hennes helse på sosiale medier.

Britiske sikkerhetseksperter mener rykteflommen bærer preg av en koordinert kampanje, og ser et mønster som sammenfaller med tidligere kampanjer fra en russisk gruppe som sprer desinformasjon.

Gruppen skal ha bånd til personer som USA hevder er del av en fiendtlig påvirkningskampanje som sprer falske nyheter.

Mange av kontoene som spredde konspirasjonsteorier om prinsessen ble opprettet nylig, og de fôres av en hovedkonto som mange andre falske kontoer svarer på og deler desinformasjon fra.

TikTok har fjernet over 180 millioner falske kontoer på bare tre måneder.

Angrepene på sosiale medier har skadet den britiske kongefamilien, ifølge leder for Senter for å motarbeide digitalt hat, Imran Ahmed. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

I ukene før prinsessen av Wales offentlig fortalte at hun hadde kreft, florerte en rekke konspirasjonsteorier og rykter rundt prinsessen og hennes helse på sosiale medier.

Da hadde ikke prinsessen vist seg offentlig siden før den planlagte mageoperasjonen, og det at hun delte et manipulert bilde av familien som flere nyhetsbyråer trakk, bidro ytterligere til ryktebølgen.

Nå sier britiske sikkerhetseksperter som har analysert informasjon på sosiale medier at flommen av ville rykter bærer preg av en koordinert kampanje.

Systematiske forsøk

De ser et mønster som sammenfaller med tidligere kampanjer fra en russisk gruppe som sprer desinformasjon.

Direktøren for Institutt for sikkerhet, kriminalitet og etterretning ved universitetet i Cardiff, Martin Innes, sier til BBC at hans forskere fant systematiske forsøk på å intensivere ryktebølgen rundt prinsessen.

Prinsesse Kate på et offisielt oppdrag i London i juni 2021. Foto: AP

– Budskapene deres angående Kate ser ut til å henge sammen med pågående kampanjer for å angripe Frankrikes rykte, fremme de russiske valgenes integritet og å sverte Ukraina som en del av den større krigsinnsatsen, sier han.

Øker eksisterende konflikter

Ifølge Innes dreier det seg ikke om noen statlig russisk gruppe, men personer som Russland vil anse som «politiske teknologer».

Gruppen skal ha bånd til personer som USA hevder er del av en fiendtlig påvirkningskampanje som sprer falske nyheter.

Instituttdirektøren forteller at gruppens fremgangsmetode er å slenge seg på en bølge eller konflikt som allerede eksisterer, og sprøyte inn ytterligere forvirring og kaos.

Ekspert på desinformasjon ved King's College London, doktor Jon Roozenbeek, sier til BBC at denne typen russisk innblanding i konspirasjonsteorier er blinde for hvilke temaer de hiver seg på.

Ifølge ham kan temaene være hva som helst som bidrar til å øke konflikten.

Innes forklarer at mange av kontoene som spredde Kate-konspirasjoner er opprettet denne måneden.

De fôres av en hovedkonto som en drøss av andre falske kontoer svarer på og deler desinformasjon fra videre.

TikTok hevder de har fjernet over 180 millioner falske kontoer på bare tre måneder, ifølge BBC.

Også andre medier omtaler desinformasjon

Tidligere denne uken hevdet The Telegraph at både Kina, Russland og Iran står bak spredning av rykter og desinformasjon om prinsessen av Wales.

Det hadde ingen åpne kilder på dette, men viste til «regjeringskilder» og «fremstående skikkelser i regjeringen».

Også disse kildene beskrev destabilisering som fremgangsmetoden til fiendtlige stater.

Har gjort skade på kongefamilien

Leder for Senter for å motarbeide digitalt hat, Imran Ahmed, sa angrepene på sosiale medier hadde skadet den britiske kongefamilien.

– Du har en ung kvinne, prinsessen av Wales, som har hatt en medisinsk krise, og du ser folk som sprøyter ut konspirasjonsteorier, du ser disse bli forsterket på sosiale medier-plattformer og delt med millioner og millioner av mennesker, sier han til The Telegraph og fortsetter:

– Det som virkelig irriterte meg, var å se at hun ble et offer på ny, fordi hun ble klandret for ikke å ha stått fram umiddelbart.

Før prinsessen sto fram, laget NRK en episode av podkasten «Oppdatert» om konspirasjonsteoriene rundt prinsessen:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««Kate-Gate»: Kor er prinsessa?».

Etter at Kate sto fram, tok statsminister Rishi Sunak et oppgjør med dem som har bidratt til å spre rykter og spekulasjoner om hva som skjer med prinsessen.