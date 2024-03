Nyhetsbyråer trekker bilde av prinsesse Kate

Nyhetsbyråene Getty, Reuters, Associated Press (AP) og AFP har trukket bildet. Reuters' bilderedaktør sier at deler av ermet på Kates datters genser ikke ser ut til å legge seg på en naturlig måte. NTB og NRK er blant mediene som har brukt bildet.

Kensington Palace har foreløpig ikke kommentert saken.

Ligger fremdeles på Instagram

Det er uklart hvordan eller hvorfor endringene er gjort. Bildet er publisert på Instagram-kontoen til prins William og prinsesse Kate og ligger fremdeles ute mandag morgen.

Dette er bildet som ligger på Instagramkontoen. Foto: Prins William

AP skriver i en melding til sine kunder at det «etter nærmere undersøkelser virker som at kilden har manipulert bildet».

Kensington Palace opplyser at bildet er tatt av prins William i forrige uke. Det viser en blid og frisk Kate sammen med prinsene George og Louis og prinsesse Charlotte.

Innlagt på sykehus i januar

Prinsesse Kate ble innlagt på sykehus i januar der hun gjennomgikk en mageoperasjon. Hun ble utskrevet etter to uker. Kensington Palace har ikke opplyst hva hun ble operert for, bortsett fra å uttale at det ikke dreide seg om kreft. Hun er på bedringens vei, men kommer ikke til å gjenoppta sine offentlige plikter før påske, ifølge Kensington Palace.