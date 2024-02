Kong Charles har kreft

Kong Charles har blitt diagnostisert med en form for kreft, opplyser Buckingham Palace.

Det er ikke prostatakreft, men ble oppdaget under hans nylige behandling for en forstørret prostata, skriver BBC.

Kong Charles var inne til behandling 26. januar.

NRKs korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London. Du trenger javascript for å se video. NRKs korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.

Kongen startet behandlingen for kreft i dag, men det er ikke opplyst om hvor alvorlig krefttypen er.

Buckingham Palace skriver at kongen er optimistisk, og ser frem til å komme tilbake til full offentlig tjeneste så snart som mulig.

Prostatainngrep

Kongen ble nylig behandlet for forstørret prostata på et privat sykehus i London.

Kongen valgte da å offentliggjøre sin prostatabehandling for å oppmuntre flere menn til å sjekke prostata.

Kong Charles og dronning Camilla utenfor St. Mary Magdalene Church i Sandringham på søndag. Foto: Pa Photos

Andre må steppe inn

Kong Charles må utsette offentlige opptredener en stund. Det er ikke opplyst hvem som overtar de ulike oppgavene kongen har.

Selv om han må sette offentlige arrangementer på pause, vil kongen (75) fortsatt ha sin konstitusjonelle rolle som statsoverhode.

Sist søndag ble han sett på en gudstjeneste i Sandringham, og han vinket til folkemengden på stedet.

ANDRE MÅ STEPPE INN: Andre kongelige må nå overta en del oppgaver som kong Charles har. Foto: Hugo Burnand / AP

Sunak ønsker kong Charles god bedring

Storbritannias statsminister Rishi Sunak ønsker kong Charles god bedring

– Jeg tviler ikke på at han snart vil være tilbake for fullt, og at hele riket ønsker ham alt godt, sier Sunak.

Kong Charles og dronning Camilla forlater her sykehuset etter hans prostatabehandling 29. januar. Foto: Reuters

Prins Harry på vei

Det er ingen hemmelighet at prins Harrys forhold til kongefamilien har vært turbulent, men nå vil han reise til Storbritannia.

Han har snakket med faren, og vil komme til landet i løpet av de nærmeste dagene, melder BBC.

Prins Harry og kona Meghan har frasagt seg kongelige plikter og har flyttet til Los Angeles med sønnen Archie.

I sin bok «Spare» (reserven) skriver prins Harry om hva som skjedde innad i kongefamilien før bruddet.

Harry har beskyldt medlemmer av kongefamilien for å fôre tabloidpressen med løgner om ham og hans familie for å selv fremstå i et bedre lys.

Han har også sagt at broren prins William slo ham i bakken etter en konfrontasjon i 2019.