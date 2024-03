Jakten på Kate: Slipper hun egentlig billig unna?

William og Kate er den britiske kongefamiliens mest populære medlemmer. Hun har vært lojal, føyet seg inn i det kongelige formatet og aldri gjort noen store feil.

Men nå florerer konspirasjonsteoriene om hvor hun her, hva som feiler henne og hvordan det står til i det kongelige ekteskapet. Ryktene ser ut til å fortsette, selv om Kate i helgen ble fotografert ute blant folk, tilsynelatende frisk og rask i helgen.

Onsdag kom det frem at sykehusansatte skal ha prøvd å få tak i helseopplysningene hennes. Kan hun likevel sies å være heldig, relativt sett?

Snillere tabloider

Ryktespredningen skjer først og fremst på sosiale medier. Britisk presse har stort sett forholdt seg nøkternt refererende, og ikke gått inn i spekulasjonene om hva som feiler prinsessen.

Selv ikke den notoriske britiske tabloidpressen trykket paparazzibilder som ble tatt av Kate midt i ryktestormen. Det gjorde derimot utenlandsk presse.

Og på en pressekonferanse der utenlandsk presse deltok denne uka, ble nettopp dette et tema. Hvorfor oppfører tabloidpressen seg så pent mot Kate? Er det inngått en pakt?

Prinsesse Kate fotografert under et besøk til Sebby's Corner i London i november i fjor. Foto: Frank Augstein / AP

Det er det ikke. Men forholdet mellom britisk presse og det britiske kongehuset har forandret seg. Etter prinsesse Dianas død og etter den offentlige granskingen av telefonavlytting som journalistisk metode, er maktforholdet endret.

Journalister og fotografer respekterer i større grad enn før at også kongelige har rett til et privatliv. Kongehuset har tatt over mer av kontrollen over informasjonen som går ut til folket.

Også prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, har snakket om dette til BBC.

Men det er en skjør balanse, som «Kate-gate» truer å rokke ved.

Fototabben

I et forsøk på å demme opp for rykteflommen, publiserte Kensington Palace et bilde av Kate og barna i anledning morsdagen nylig. Bildet var fotografert av prins William, og – viste det seg etter hvert – manipulert av Kate.

Billedbyråene trakk bildet fra sine tjenester nettopp fordi det var manipulert. Det fortalte ikke sannheten. Kate tok på seg skylden, og skrev på sosiale medier at det var hun som hadde lekt seg med bilderedigering.

Det så dramatisk ut da bildebyråene trakk morsdagsbildet av prinsesse Kate og barna. Foto: PRINCE OF WALES / AFP

En av Storbritannias ledende kongelige kommentatorer, Rob Jobson, mener det var galt av slottets kommunikasjonsavdeling å la Kate ta skylden for den åpenbare tabben det var å publisere bildet. Kommunikasjonsavdelingen til Kensington Palace er ansvarlig, mener han.

Da Kate ble operert på sykehus i januar, var informasjonen fra Kensington Palace knapp. Prinsessen hadde en vellykket operasjon i mageregionen og trengte hvile etter det to uker lange sykehusoppholdet. Det var ventet at hun ikke kom til å opptre offentlig igjen før over påske.

Det var der rykteflommen startet. Folk lurte på hva slags operasjon hun hadde hatt og hvor syk hun egentlig var. Men ingen ny informasjon kom ut, trolig etter ønske om å holde helseopplysninger private. Det kan man forstå, men det gjelder å finne den rette balansen.

Feilslått strategi

Så trakk plutselig prins William seg i slutten av februar fra en minnegudstjeneste for sin egen gudfar. Da skjøt ryktene virkelig fart.

For hva kunne forklare en slik plutselig avlysning? Var kona hans sykere enn de prøvde å gi inntrykk av? Konspirasjonsteorier som dekket hele spekteret fra at Kate var død til at hun hadde en så stygg pannelugg og ikke ville vise seg offentlig.

Prins William er tilbake på offentlige oppdrag, uten kona Kate. Her i Sheffield for å jobbe for bekjempelse av hjemløshet. Foto: OLI SCARFF / Reuters

Rob Jobson mener Kensington Palace har gått seg vill i den moderne verdens muligheter. Kongehuset har latt seg friste av å publisere private bilder og beskjeder på sosiale medier, uten å måtte svare på vanskelige spørsmål fra pressen.

Hvis de derimot hadde brukt en profesjonell fotograf, hadde de unngått bildemanipulasjon og spørsmål om informasjonen som kommer fra dem er sann.

Hadde de latt seg intervjue av profesjonelle journalister, så hadde de vist at kongefamilien, og dét offentligheten betaler for, tåler dagens lys. Sier journalisten Jobson, som mener det er på høy tid at Kensington Palace publiserer det originale morsdagsbildet.

Flere usanne bilder

I stedet er det kommet frem at Kate har manipulert flere familiebilder. Hun har klipt og limt digitalt også i det siste bildet av dronning Elizabeth og oldebarna.

Dette bildet av dronning Elizabeth og oldebarna ble publisert på det som ville vært hennes 97-årsdag i april i fjor. Nå er det avslørt at det var manipulert. Foto: THE PRINCE AND PRINCESS OF WALES/KENSINGTON PALACE / Reuters

Jobson antar at Kate har manipulert alle bildene den ivrige hobbyfotografprinsessen har publisert. Han mener tilliten til kongehuset er svekket.

Men folket sier noe annet. En meningsmåling YouGov har gjort for Sky News viser at halve befolkningen har like stor tillit til William og Kate som før. Like mange har styrket tillit som dem som har svekket tillit.

Og den en gang skruppelløse tabloiden The Sun har gått så langt som til å oppfordre om å la Kate få slippe ryktespredningen. Det er lite som minner om paparazzijakten på Williams mor, Diana. Eller på Harrys kone Meghan, for den saks skyld.

Tabloidavisen The Sun gikk ut på forsiden med en oppfordring om å la Kate få være i fred. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Men denne uka publiserte likevel The Sun en uoffisiell video av kronprinsparet i butikken. En opplagt Kate i fritidsklær i avslappet og humørfylt prat med sin ektemann. Bilder fra videoen ble bredt videreformidlet av andre også.

En video tatt av en tilfeldig forbipasserende, som solgte det til en tabloidavis. Et brudd på den forståelsen som er blitt praksis, om å gi de kongelige retten til et privatliv. Men det var et bevis på at det går bra med den populære prinsessen.

Spekulasjonene forsvant riktignok ikke med videoen. For kanskje var de dobbeltgjengere, kanskje holdes Kate fremdeles skjult? Det er noen som finner stor tilfredsstillelse i rykter og konspirasjonsteorier.

Men flere såkalte eksperter mener at det var riktig av The Sun denne gang å publisere «paparazzi-videoen» av parets private handletur. Kanskje var det til og med det Kate, William og Kensington Palace hadde håpet at skulle skje.

Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Gransking og tilbakekomst

Nå er det altså også kommet frem at sykehusansatte skal ha prøvd å få tak i helseopplysningene til prinsessen av Wales. Det blir gransket av helsevesenets etikkutvalg, og også politiet er bedt om å se på saken, ifølge regjeringen.

Også Kensington Palace har kommet med en kommentar til dette, sitert på Sky News:

«Dette er en sak for sykehuset.»

Etter påske skal Kate være tilbake i jobb, hvis legene mener det er forsvarlig. Trolig betyr det etter barnas skoleferie, altså først 17. april. Men ekspertene tror det er sannsynlig at strategien blir en gradvis tilbakeføring av den populære prinsessen i det offentlige.

Det er dermed skapt en forventning om at prinsessen av Wales vil vise seg offisielt for første gang siden jul på gudstjeneste første påskedag.