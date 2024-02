Russland slår tilbake mot Biden: – Hollywood-cowboy

USAs president Joe Biden er ikke nådig i sin omtale av Russlands president.

– Vi har en gal drittsekk som Putin og andre, og må alltid bekymre oss for atomkrig. Men den største trusselen mot menneskeheten er klimaet.

Det verbale angrepet kom onsdag under et arrangement i San Francisco, hvor Biden snakket om klimaendringer, skriver flere medier, deriblant The Guardian og CNN.

Han er i California for å samle inn penger til valgkampen. Uttalelsen kom ikke under en offentlig tale, men skal ha skjedd i samtale med potensielle donorer, ifølge journalister som følger Biden på reisen.

– Hollywood-Cowboy

Nå har Kreml slått tilbake mot Biden - også de med harde ord.

– Bruk av slike ord vil ikke skade vår president, men ser heller ut til å være et forsøk på å fremstå som en «Hollywood-Cowboy», sier de i en uttalelse sitert av Reuters.

SOB er forkortelse for «son of a bitch». Du trenger javascript for å se video. SOB er forkortelse for «son of a bitch».

Videre hevder de at Putin aldri har brukt et så grovt språk mot Biden.

– Slike ord mot den russiske presidenten, fra den amerikanske presidenten, forringer landet i seg selv.

Sjokkert over Trump-uttalelse

Presidenten har den siste tiden kommet med flere verbale angrep mot Putin. Etter at Aleksej Navalnyj døde i en russisk fangeleir sist uke, var Biden tydelig på at det var Putin og «hans kjeltringer» som hadde skylden.

Navalnyj var en sterk motstander av Putins regime. Kreml har benektet for å ha vært involvert i dødsfallet.

Biden skal også ha reagert kraftig på at hans republikanske motstander Donald Trump nylig sammenliknet seg selv med den russiske opposisjonslederen.

I et intervju antydet Trump at hans juridiske problemer, hvor han blant annet er funnet skyldig i bedrageri, kunne sammenlignes med Navalnyjs. Tirsdag sa han også at kjennelsen mot seg selv var en form for «kommunisme» eller «facisme», skriver New York Times.

Biden skal ha sagt at han er sjokkert over Trumps uttalelser.

Biden og Putin avbildet smilende sammen i 2021.

Det er ikke første gang Biden har brukt harde ord. i 2022 kunne man tilsynelatende høre han kalle en Fox News-reporter for en «dum drittsekk» da han fikk et spørsmål om amerikansk inflasjon.

I fjor omtalte Biden også Kinas president Xi Jinping for en diktator.

Presidenten har også uttrykt frustrasjon over Benjamin Netanyahu, ifølge NBC News. Siden angrepet fra Hamas 7. oktober har Israel bombadert Gazastripen i et motangrep som har krevd tusenvis av sivile liv. Biden har gjentatte ganger oppfordret til våpenhvile.