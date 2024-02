Trump funnet skyldig i bedragerisak

USAs tidligere president Donald Trump er funnet skyldig i den sivile bedragerisaken som har blitt ført mot ham i New York. Det kommer frem i en fersk dom.

Trump dømmes til å betale en bot på 354,9 millioner dollar – eller i overkant av 3,7 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Ifølge New York Times kan kravet mot ham ende på opp mot 400 millioner dollar – 4,2 milliarder norske kroner – renter medregnet.

Dommer Arthur Engoron har også utestengt Trump fra å være eier eller administrerende direktør i bedrifter registrert i New York-selskap de neste tre årene.

Dommer Arthur Engoron leste opp dommen mot Donald Trump. Trump må betale over 3,7 milliarder norske kroner i bot. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Hans sønner, Donald Trump Jr. og Eric Trump, kan heller ikke styre New York-selskaper de neste to årene, ifølge dommen.

Trump kan heller ikke søke om lån fra noen New York-registrerte finansinstitusjoner de neste tre årene.

Trump forventes å anke fredagens dom. New York Times har publisert den 92 sider lange dommen i sin helhet.

Overdrev verdi på eiendom

Trump skal ha overdrevet nettoverdien på formue og eiendommer for å lure långivere.

Søksmålet anlagt av New Yorks statsadvokat Letitia James anklaget Trump og hans familiebedrifter for å overdrive verdien med 3,6 milliarder dollar i året over et tiår, for å lure bankfolk til å gi ham bedre lånevilkår.

Trump var også anklaget for å ha lurt banker og forsikringsselskaper til å tro at eiendommene hans var mer verdt enn hva de var. Dette skal ha gitt ham billigere lån og forsikringer, og lavere skatt.

Donald Trump mener statsadvokat Letitia James i New York har bedrevet en «heksejakt» mot ham. Foto: Brittainy Newman / AP

– For å låne mer og til lavere renter, sendte tiltalte åpenbart falske økonomiske data til regnskapsførerne, noe som resulterte i bedragerske økonomiske rapporter, heter det i fredagens dom.

Trump nekter for å ha gjort noe galt og kaller saken en politisk hevn av James, som er Demokrat.

Ifølge New York Times er det ikke fare for at Trump går personlig konkurs med det første, tross den store boten, da mesteparten av verdiene hans er i eiendom. Han er også ventet å be om at kravene mot ham ikke trer i kraft før anken er behandlet, skriver storavisa.

Bedragerisaken kan bli et alvorlig slag mot Trumps eiendomsimperium. Retten fastslo i september at Trump hadde begått svindel og at forretningsimperiet hans delvis skulle oppløses. Det gikk de tilbake på i dagens kjennelse.

Flere pågående saker

Trump har også flere pågående straffesaker mot seg, i tillegg til den sivile bedragerisaken som ble avgjort i dag:

Den såkalte «hysjpengesaken» , der han står tiltalt for å ha jukset med regnskap for å skjule at han betalte for pornoskuespiller Stormy Daniels' stillhet om hans ulike sidesprang.

, der han står tiltalt for å ha jukset med regnskap for å skjule at han betalte for pornoskuespiller Stormy Daniels' stillhet om hans ulike sidesprang. 6. januar-saken , der han står tiltalt for medvirkning til kongresstormingen i Washington D.C.

, der han står tiltalt for medvirkning til kongresstormingen i Washington D.C. Valginnblandingssaken i delstaten Georgia , der Trump og 18 andre er tiltalt for å ha forsøkt å omgjøre valgresultatet i 2020.

, der Trump og 18 andre er tiltalt for å ha forsøkt å omgjøre valgresultatet i 2020. Han er også tiltalt for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus hjem til huset sitt, Mar-a-Lago, i Florida.

