Det er fengselsmyndighetene i regionen Jamal-Nenets, hvor Navalnyj har sittet fengslet, som kunngjør at han er død.

Kreml bekrefter også at Navalnyj er død, men sier at de har ingen informasjon om dødsårsaken.

Ifølge fengselsmyndighetene døde Navalnyj etter å ha mistet bevisstheten etter spasertur.

Dette skal være de siste bildene av Aleksej Navalnyj. Bildene skal være fra i går. Du trenger javascript for å se video. Dette skal være de siste bildene av Aleksej Navalnyj. Bildene skal være fra i går.

Aleksej Navalnyjs støttespillere kan ikke bekrefte eller avkrefte at den russiske opposisjonslederen er død.

– Fengselsvesenet i Jamal-Nenets-provinsen deler nyheter om at Aleksej Navalnyj er død. Vi har ingen bekreftelse om dette. Aleksejs advokat er på vei til (straffekolonien) Kharp. Så snart vi har informasjon, melder vi det, sier Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj på X.

Navalny i demonstrasjon i Moskva 2019. Foto: Vasily MAXIMOV / AFP

Aleksej Navalnyjs advokat kommenterer ikke klientens angivelige dødsfall, etter råd fra Navalnyjs familie.

– Etter ønske fra Navalnyjs familie kommenterer jeg ingenting. Nå må vi finne ut av ting. Aleksej hadde en advokat på besøk på onsdag, og da var alt fint, sier advokat Leonid Solovjov til opposisjonsavisa Novaja Gazeta.

–Vi vet ingenting om dødsfallet enda Du trenger javascript for å se video.

Eide: Dypt tragisk

– Dette er en dypt tragisk nyhet og en trist dag for demokratiet. Navalnyj var en politisk fange som døde i russisk fengsel og det betyr at russiske myndigheter bærer et stort ansvar, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier i en uttalelse at alle fakta må på bordet om Aleksej Navalnyjs død.

– Russland må svare på alvorlige spørsmål, sier han.

Berit Lindeman, generalsekretær Helsingforskomiteen, mener dette er en varslet tragedie.

– Dette er en stor tragedie for Russland, for Navalnyj og hans familie og alle som har håp om bedre utsikter for Russland. Samtidig er det en varslet tragedie, sier hun.

Navalnyj viser fredstegn til pressen i retten. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Hun mener behandlingen han har fått av russiske myndigheter og sikkerhetstjeneste er den direkte årsaken til hans død.

– Dette hadde ikke trengt å skje, men Navalnyj valgte selv å dra tilbake til Russland.

Så han gikk med åpne øyne inn i denne døden for å gi mot til andre. Det håper jeg jo at russere kan ta med seg, legger hun til.

Støttedemonstrasjon for Navalnyj i januar 2021. Foto: Anna Ogorodnik / AP

– Dette er beretningen om et varslet mord, sier kollega og seniorrådgiver Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen.

Han mener dette er bilde på noe større; hvordan Putin forholder seg til det andre Russland, den delen av Russland som ikke liker krigene hans, som ikke liker korrupsjonen hans eller undertrykkelsen.

Navalnyj og kona på fly fra Berlin til Moskva i 2021. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Russland-rådgiver Ane Tusvik Bonde i Amnesty sier det er forferdelige nyheter om det viser seg å stemme at Navalnyj er død.

– Det sier noe om hvor langt Putin er villig til å gå for å kneble og stille ned de kritiske røstene i Russland. Putin har jo brukt de siste årene på å prøve å knekke en av de viktigste kritiske stemmene, sier hun.

Navalnyj - giftig maktkamp Du trenger javascript for å se video.

Kritiker av Putin

Navalnyj har blitt særlig kjent for avsløringene sine av korrupsjon i det russiske maktapparatet.

Navalnyj var den mest profilerte kritikeren av Vladimir Putin da han i august 2020 ble forgiftet. Han returnerte til Russland etter behandling i Tyskland og ble da pågrepet.

Navalnyj var den mest profilerte kritikeren av Vladimir Putin. Foto: Mladen Antonov/Tiziana Fabi / AFP

Han har inntil nå sittet fengslet i en straffekoloni i Jamal-Nenets, som ligger nord i det sentrale Russland. Han har sonet flere ulike straffer på til sammen over 30 år.

I 2022 ble han sett på lista over terrorister og ekstremister i Russland. I 2020 ble han utsatt for et drapsforsøk. Han mener personer tilknyttet den russiske sikkerhetstjenesten stod bak.

Hvem er Aleksej Navalnyj? Du trenger javascript for å se video.

Navalnyj har lenge stått fast ved at beskyldningene er fabrikkerte for å stanse hans politiske ambisjoner.

I 2021 tok han imot Sakharov-prisen, som er EUs pris for menneskerettigheter.

Fakta om Aleksej Navalnyj Ekspander/minimer faktaboks Russisk regimekritikar og bloggar (f. 1976) med millionar av følgarar på Twitter og YouTube. Utdanna jurist. Gift og tobarnsfar.

Starta i 2007 ein antikorrupsjonskampanje ved å kjøpa seg inn i statskontrollerte selskap for å kunna stilla kritiske spørsmål på generalforsamlingane.

Har organisert ei rekke demonstrasjonar mot president Vladimir Putin.

Ekskludert frå det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vore aktiv sidan 2000, skulda for å skada partiet med sine nasjonalistiske tendensar.

Leiar for det vesle Partija Progressa – Framstegspartiet – sidan opprettinga i 2013.

Fekk 27 prosent av stemmene ved ordførarvalet i Moskva i september 2013.

Har vore arrestert og dømt for underslag og kvitvasking, skuldingar han sjølv hevdar var politisk motivert. Han er også arrestert og dømt for deltaking i ulovlege demonstrasjonar fleire gonger.

Ønska å stilla som presidentkandidat og utfordra Putin i valet i 2018, men kandidaturet blei ikkje godkjent.

20. august 2020 blei han akutt sjuk på eit passasjerfly på veg frå Sibir til Moskva. To dagar seinare blei han evakuert til Berlin etter kraftig vestleg press.

Testar har vist at han blei forgifta med nervegifta novitsjok.

17. januar 2021 blei Navalnyj arrestert då han venda tilbake til Russland.

Han blei i februar 2021 dømt til å sona 2,5 år i ein arbeidsleir for brot på meldeplikta etter ein vilkårsbunde dom frå 2014. Dommen var basert på ein svindelsak Navalnyj avviser som forfalska.

Våren 2021 førte han ein over tre veker lang svoltestreik med krav om betre helsehjelp. Streiken blei avslutta på oppfordring frå legane og etter store støttedemonstrasjonar i Russland.

26. april 2021 bestemte ein domstol i Moskva at Navalnyj si stifting måtte stansa alle aktivitetar medan dei venta på ei rettsleg avgjerd om stiftinga var ekstremistisk.

30. april 2021 dukka Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlista til Russlands finansielle overvakingsteneste Rosfinmonitoring.

I mai 2021 saksøkte Navalnyj fengselet der han sona straffa si, og hevda at han ikkje får lesa bøkene han sjølv ønska å lesa og at aviser blei sensurert før han fekk dei. Fengselet avviste skuldingane, og sa dei følgte russisk lov. (Kjelde: NTB)