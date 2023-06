Biden kalte Kinas president for diktator: – Det er dårlig timing

Det var under et møte med pengegivere til Det demokratiske partiet i San Francisco at diktator-kommentaren falt.

Den amerikanske presidenten snakket om forholdet mellom Kina og USA, som ikke har vært av det lyse slaget de siste årene. Det som bokstavelig formørket det enda mer, var en kinesisk spionballong.

Ballongen seilte gjennom amerikansk luftrom i flere dager, godt synlig på himmelen, før den i februar ble skutt ned utenfor østkysten av USA.

– Grunnen til at Xi Jinping ble veldig opprørt da jeg skjøt ned den ballongen med to kassebiler fulle av spionutstyr, var at han ikke visste at den var der, sa Biden i San Francisco.

Så kom kommentaren som provoserer Kina:

– Det er en stor forlegenhet for diktatorer. Når de ikke vet hva som skjer. Det var ikke meningen at den (ballongen red.anm.) skulle være der den var. Den ble blåst ut av kurs, sa presidenten.

President Joe Biden avbildet etter landing i San Francisco, på vei hjem fra valgkamp-arrangementet i Kentfield. Foto: Susan Walsh / AP

Magefølelse og innenrikspolitisk instinkt

Bidens kommentar var ment å forklare at det var ikke på Xis ordre at spionballongen befant seg der den gjorde. At det var en pinlig tabbe som ble oppdaget, til overraskelse også for den kinesiske presidenten.

Heidi Østbø Haugen er professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Hun tror kommentarene fra Biden hadde innenrikspolitiske motiver og ikke var noen bevisst strategi:

– I USA er det viktig innenrikspolitikk å vise at man har en tøff linje mot Kina. Biden viser her at han setter hardt mot hardt. Det var nok en refleks-reaksjon, noe som falt ut av ham.

– Jeg vil tro at det var magefølelsen og de innenrikspolitiske instinktene som slo inn, så må man håndtere konsekvensene, sier Haugen.

Kina-ekspert Heidi Østbø Haugen sier at Kina og USA er avhengige av å snakke sammen, fordi de har mange felles interesser. Foto: UIO

Kaller «diktator» provokasjon

Reaksjonen på diktatorbeskrivelsen kom da også raskt fra Beijing.

– Kommentarene fra USA er ekstremt latterlige og uansvarlige. Det er et alvorlig angrep på grunnleggende fakta, diplomatiske rutiner og Kinas politiske verdighet, sa talspersonen for det kinesiske utenriksdepartementet Mao Ning få timer etter at Bidens kommentar ble kjent.

Haugen forklarer hvorfor diktator-kommentaren er så provoserende.

– I Kina sier man at det er folkets vilje som kommer til uttrykk gjennom Kommunistpartiet. De vil hevde at det er en forskjell på å være en diktator og ikke være valgt demokratisk, sier professoren.

USAs utenriksminister Antony Blinken ble tatt imot av Kinas president Xi Jinping i Folkets store hall i Beijing. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Dårlig timing

Den kinesiske ballongen kom seilende på den amerikanske himmelen idet USAs utenriksminister Antony Blinken var på vei til Kina.

Han skulle på oppfølgingsbesøk etter at Xi Jinping og Joe Biden hadde møtt hverandre noen måneder før. Besøket ble utsatt, og først gjennomført for to dager siden.

Les nyheter fra Blinkens besøk i NRKs Nyhetssenter:

Besøket blir regnet som vellykket, både fra amerikansk og kinesisk side.

– Samhandling mellom stater bør alltid være basert på gjensidig respekt og oppriktighet, sa Xi da han tok imot Blinken. Etter møtet brukte han ord som «fremskritt» og «enighet».

– Vi er på rett spor her, sa Biden da utenriksministeren var på vei hjemover.

Og det ble meldt om flere besøk fremover: Kinas utenriksminister Qin Gang er invitert til USA, mens USAs spesialutsending for klima, tidligere utenriksminister John Kerry, planlegger et Kina-besøk.

Haugen kaller derfor Biden sin kommentar for dårlig timing:

– Det er dårlig timing. I og med at statsbesøket til Blinken gikk så bra, så kan jo det svekke grunnlaget som han nå klarte å bygge ved å endelig få gjennomført statsbesøket, sier hun.

Kan svekke forholdet

Heidi Østbø Haugen sier at det er viktig at landene har en god relasjon, fordi de har mange felles interesser, særlig innen handel.

Professoren tror det som nå har skjedd, kan svekke grunnlaget som ble lagt under Kina-besøket for to dager siden, og gjør det mer vrient for Biden og Xi møtes ansikt til ansikt igjen.

– Dette kan underminere eller svekke det grunnlaget som Blinken nå klarte å bygge, sier hun.