16 måneder gamle Klara Ryvold Ski fra Oppegård i Akershus har fått blodoverføring 18 ganger, siden hun fikk diagnosen akutt leukemi i mai. Da hadde hun akkurat rundet året.

OVERRASKET: Erlend Ryvold Ski tror mange ikke vet hvor viktig blod er for kreftpasienter. Foto: privat

– Uten dette hadde hun ikke overlevd, sier Klaras far, Erlend Ryvold Ski, til NRK.

Klaras foreldre startet blodgiverkampanjen «Make Klara Great Again» sammen med venner og kolleger da de oppdaget hvor livsviktig friskt blod var for pasienter med kreft.

Trenger 25 000 nye blodgivere

Erlend Ryvold Ski takker for den enorme responsen:

– Vi er uendelig takknemlige for at mange har skjønt hvor viktig det er å gi blod. Tusen nye blodgivere på litt over et døgn er fantastisk. Men vi mangler fortsatt 24 000 blodgivere her i landet, sier han.

PÅ SYKEHUSET: Dette bildet ble tatt av Klara onsdag denne uka. Foto: privat (brukt med tillatelse fra familien)

Ski påpeker at 40 prosent av alt blod som gis i Norge, går til kreftpasienter.

Mange av dem trenger, som Klara, mange blodoverføringer for å bli friske. Han håper at kampanjen kan ha fokus på dette og ikke bare hans familie.

– Det er viktig for oss å skjerme Klara og den situasjonen familien befinner seg i. Men saken er for viktig til at vi ikke ville være en del av kampanjen, sier han.

Kjendisstøtte i rosa caps

Komikerne Silje Torp og Espen Lervaag, fotballspilleren Tina Wulf og bloggeren Susanne Kaluza er blant dem som støtter Klara.

«Overveldende»

På Røde Kors' blodgiverside Giblod.no, har nesten 350 nye blodgivere meldt seg i dag.

– Det har vært en overveldende respons. I går meldte over 600 seg. Vanligvis får vi 40–50 nye hver dag, forteller Nina Elisabeth Larsen i Røde Kors.

Det er blodbankene som følger opp hver enkelt blodgiver. De merker også økt pågang direkte.

Travelt på Ullevål

RUSH: Overlege Lise Sofie Haug Nissen-Meyer ved Blodbanken i Oslo, oppfordrer enda flere til å melde seg. Foto: Trine Bråthen, NRK

Den største blodbanken i Norge, Blodbanken på Oslo universitetssykehus, har merket et rush etter at kampanjen tok av i sosiale medier.

– 140 nye givere meldte seg i løpet av natten, sier Lise Sofie H. Nissen-Meyer, leder på seksjon for blodgivning ved OUS. Det er langt flere enn vanlig.

Hun sier at alle som melder seg vil bli kontaktet personlig, men at det kan ta flere uker på grunn av den store pågangen.

Ikke noe å være redd for

Blodbanken i Oslo trenger årlig rundt 5000 nye blodgivere for å opprettholde blodgiverkorpset. Hver blodgiver gir i snitt blod 2,1 ganger i året, men mange blir kontaktet oftere.

Det er litt flere kvinner enn menn som gir blod, og den typiske blodgiver er en kvinne i 40-årene. Blodbanken skulle gjerne hørt fra flere unge menn.

– Unge menn må bare komme, det er ikke farlig, smiler overlegen.

