Finanstidsskriftet Forbes liste over de 100 best betalte kjendisene i verden avslører at Cristiano Ronaldo var den fjerde best betalte kjente personen i fjor.

Juventus-spilleren tjente 105 millioner dollar, som er det samme som 976,5 millioner kroner, i 2019.

Inntekten gjør at han er den første fotballspilleren i verden som har nådd en milliard dollar, eller 9,3 milliarder norske kroner, i inntekt i løpet av sin karriere.

Idrettsutøver nummer tre

Det er det bare to idrettsutøvere som har klart før han. Golflegenden Tiger Woods var den første til å nå en milliard dollar mens han fortsatt var aktiv. Det gjorde han i 2009.

Åtte år senere kunne bokser Floyd Mayweather konstatere at han var den andre idrettsutøveren i historien som hadde tjent en milliard dollar i løpet av karrieren.

Dermed er Ronaldo også den første lagspilleren som har tjent så mye penger mens han er aktiv.

Cristiano Ronaldo sammen med Floyd Mayweather i 2019, før han kunne skryte av å ha tjent like mye som bokseren.

Slo rivalen

Den neste fotballspilleren på Forbes liste er Ronaldos mangeårige rival, Lionel Messi.

Argentineren tjente 104 millioner dollar eller 967,2 millioner kroner i fjor, og forventes å nå en milliard dollar neste år, til tross for at han startet sin profesjonelle karriere tre år senere enn Ronaldo.

Ronaldo og Messi har lenge blitt omtalt som rivaler. Kampen om å nå en milliard dollar i inntekt, var det Ronaldo som vant. Foto: Ben Stansall / AFP

Ingen lagspillere eller fotballspillere har tidligere vært i nærheten av inntektene til hverken Ronaldo eller Messi.

Til sammenligning hadde David Beckham tjent 500 millioner dollar da han la opp som fotballspiller i 2013.

Tennis på topp

Roger Federer topper inntektslisten blant idrettsutøvere. Foto: Rodger Bosch / AFP

Gode lønninger til tross, det var hverken Ronaldo eller Messi som var den best betalte idrettsutøveren i fjor.

Tennisspiller Roger Federer tjente 106,3 millioner dollar eller 988,5 millioner kroner, og var med det den tredje best betalte kjendisen, og den best betalte idrettsutøveren i 2019.

Det gjør Federer til den første tennisspilleren som har toppet listen blant idrettsutøvere.

Naomi Osaka er den best betalte kvinnelige idrettsutøveren i verden. Foto: William West / AFP

Også den best betalte kvinnelige idrettsutøveren spiller Tennis. Japanske Naomi Osaka tjente 37 millioner dollar eller 344 millioner kroner i fjor.

Det er det meste en kvinnelig utøver noen gang har tjent på et år, og holdt til en 90. plass på Forbes liste, 87 plasser bak den best betalte mannlige utøveren.