Røkke-selskap kan ha tapt 165 millioner på kryptoinvestering

Før helgen skrev NRK om en 28 år gammel hobbyinvestor som hadde gått på tunge tap etter at kryptovalutaen «Terra Luna» kollapset.

Tirsdag kjøpte han «Terra Luna» for 100.000 kroner – torsdag var alle pengene borte.

Den siste uken har prisen for en «Terra Luna» gått fra nærmere 74 dollar til 0,0002 dollar. Den er altså så godt som verdiløs.

Krakket har dradd med seg andre store kryptovalutaer nedover. Den siste uken er verdens største kryptovaluta bitcoin ned nærmere 18 prosent. Siden starten av året har verdien av en bitcoin sunket med nesten 40 prosent.

STOR VARIASJON: Mange investerer i kryptovaluta til tross for at prisene varierer voldsomt. Illustrasjon: Simon Elias Bogen / NRK

Nedgang i kapitalmarkedene trekkes også frem som en av råsakene til kryptofallet.

Det får konsekvenser for flere enn hobbyinvestoren fra Bodø.

Et Kjell Inge Røkke-eid selskap er nemlig tungt investert i bitcoin. Det kan ha tapt så mye som 165 millioner kroner.

Investering på mangfoldige millioner

I mars i fjor opplyste Røkke gjennom et aksjonærbrev at moderselskapet Aker hadde opprettet investeringsselskapet Seetee.

Selskapet skulle investere i prosjekter og selskaper i bitcoin-systemet, og ha alle sine likvide midler i bitcoin. Seetee startet med å kjøpe 1170 bitcoin.

Prisen? 500 millioner kroner.

På kvinnedagen i fjor, samme dag som Røkke sendte ut brevet om Seetee, var en bitcoin verdt over 52.000 dollar – like over 500.000 norske kroner. I skrivende stund handles en bitcoin til om lag 29.400 dollar – rundt 286.000 kroner.

1170 bitcoin er i dag verdt 335 millioner kroner, 165 millioner mindre enn i mars i fjor.

Utregningen bekreftes av Torbjørn Bull Jenssen, daglig leder i Arcane Crypto.

Klar over usikkerheten

Røkke anerkjenner i brevet fra mars 2021 at kryptomarkedet er ekstremt ustabilt.

– Men vi bryr oss ikke, fordi vi tror på den langsiktige funksjonaliteten, skriver han, og avslutter brevet slik:

– Vi vil ikke bare vente på fremtiden – vi vil være med å bygge den!

Kjell Inge Røkke (til venstre) sammen med Christian Jomaas i Pareto Securities og Aker-sjef Øyvind Eriksen. Foto: Cecilie Langum Becker / NRK

Atle Kigen, pressesjef i Aker, vil lørdag ikke kommentere Seetees bitcoin-investering.

– Vi rapporterer om Akers investeringer kvartalsvis, og kommenterer ikke kortsiktige svingninger i markeder, skriver han i en SMS til NRK.

– O verrasket om dette endrer synet til Røkke

Torbjørn Bull Jenssen, daglig leder i Arcane Crypto, mener Røkkes investering ikke er så unik som man skulle tro.

– Den er egentlig ikke så spesiell som mange tenker den er i en internasjonal sammenheng. Det spesielle er at det er en tradisjonell industriaktør som investerer, mens det ofte er mer tek-orienterte selskaper som tar den posisjonen.

Daglig leder Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto tror Kjell Inge Røkke og Seetee har tatt høyde for de store svingningene i kryptomarkedet. – Jeg blir overrasket om dette endrer synet til Røkke på bitcoin. Foto: Arcane Crypto / Arcane Crypto

Bull Jenssen forventer at kryptomarkedet vil være ustabilt over ganske lang tid, men at det på sikt vil stabilisere seg.

– Posisjonen til Seetee har både vært i pluss og minus. Jeg blir overrasket om dette endrer synet til Røkke på bitcoin.

– Dette er nok noe Seetee har forventet at kunne skje, sier Bull Jenssen.

Tesla-tap

Røkke var ikke den eneste toppsjefen som satset på krypto i fjor.

Elon Musk og elbil-giganten Tesla kjøpte ifølge CNBC bitcoin for 1,5 milliarder dollar i 2021. Ved utgangen av året opplyste selskapet selv at denne posisjonen var verdt nesten 2 milliarder dollar, eller 19,5 milliarder norske kroner med dagens dollarkurs.

Elon Musk og Tesla er tungt investert i bitcoin. Foto: BRITTA PEDERSEN / AFP

I sin rapport for første kvartal i 2022, opplyser Tesla at selskapet hadde i overkant av 1,2 milliarder dollar i digitale midler per 31. mars. Det er nesten 300 millioner dollar lavere enn det selskapet kjøpte for i fjor.

Og det er ikke bare selskaper som sliter.

El Salvador, landet, har ifølge Bloomberg tapt rundt 40 millioner dollar på krypto siden september. Det er like mye som det landet er skyldig å betale i statsgjeld i juni i år, skriver nettstedet.

PROTESTERTE: En person holder en plakat med bilde av El Salvadors president Nayib Bukele. Bildet er tatt under en protest mot innføringen av bitcoin som betalingsmiddel. Foto: JOSE CABEZAS / Reuters

El Salvadors president Nayib Bukele skal ha kjøpt over 2000 bitcoin siden han gjorde kryptovalutaen til lovlig betalingsmiddel i landet i september i fjor. Ifølge Bloomberg skal disse være verdt rundt 66 millioner dollar i mai i år.