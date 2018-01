Rett etter at Kripos kom, forlot Jannes ektemann området

Ektemannen til Janne Jemtland ble fredag kveld pågrepet og siktet for drapet på sin egen kone. Han sitter nå varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av ukene er i full isolasjon.

– Det er begrunnet i bevisforspillelsesfare. Han sitter på fullstendig brev- og besøksforbud, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til NRK.

Han har erkjent å ha en «rolle» i saken, men erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen.

Beveget seg fritt i to uker

Det var ektemannen som meldte Janne Jemtland (36) savnet på formiddagen lørdag 30. desember. Ektemannen forklarte til politiet at hun forlot hjemmet ved 02-tiden på natta et drøyt døgn tidligere.

14 dager senere ble mannen pågrepet og siktet for drap. Dagen etter fant politiet et lik på bunnen av Glomma i Våler kommune.

Frem til pågripelsen uttalte politiet at de ikke hadde noen mistenkte i saken, og ektemannen sto derfor fritt til å bevege seg rundt i Brumunddal.

I nærheten av blodsporene

Den 4. og 6. januar ble det funnet blodspor på to forskjellige steder, rett utenfor Brumunddal sentrum. Blodet viste seg å tilhøre Janne Jemtland.

GJORDE UNDERSØKELSER: Politiet parkerte ved en eiendom like i nærheten av blodsporene. Da politiet ankom adressen, forlot den drapssiktede ektemannen området. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Onsdag 10. januar parkerte kriminalteknikere fra Kripos på en gård som ligger i nærheten av begge blodsporene.

Rett etter at Kripos ankom, fotograferte NRK ektemannen kjørende fra området.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK



Lokalt politi og Kripos undersøkte områdene rundt gården med blant annet kriminalsøkshunder, mens det senere på dagen ble gjort søk med et politihelikopter.

Forlot eiendommen

Torsdag den 11. januar hadde Janne vært savnet i 13 dager. Politiet la til grunn at den siste, bekreftede observasjonen av Janne var på eiendommen hun og den nå siktede ektemannen bodde på.

Bare minutter etter at lokalt politi, sammen med Kripos, tok seg opp til det som var et sentralt søksområde, forlot mannen stedet i bil.

KJØRER VEKK: Bilen, som senere ble undersøkt av politiet, forlot området kort tid etter at politiet tok seg opp mot eiendommen til ektemannen og Janne. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK



Viktige funn flere steder

Ektemannens bil ble også avbildet av NRK flere steder i Brumunddal sentrum i løpet av tiden hvor politiet jaktet på en ukjent gjerningsperson.

Politiet ønsker ikke å kommentere bevegelsene til ektemannen i forkant av pågripelsen som fant sted fredag ettermiddag.

– Vi fikk en statusendring på fredag, og vi jobber ut ifra det, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til NRK.

Han forklarer at politiet gjorde viktige funn onsdag og torsdag i forrige uke som førte til at eiendommen til ekteparet, samt en annen eiendom like i nærheten, ble ransaket og undersøkt nærmere på fredag den 12. januar.

Lillehovde van der Eynden ønsker ikke å si noe mer om den andre eiendommen, men bekrefter at den ikke tilhører ekteparet selv.

UNDERSØKT: Bilene ble undersøkt av kriminalteknikere. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Erkjenner en «rolle»

I avhør har den siktede ektemannen samarbeidet med politiet. Han erkjenner ikke straffskyld for drapet, men har forklart til politiet at han har hatt «rolle» i saken.

På bakgrunn av det har det vært spekulert i om flere kan være involvert. Det avviser politiet.



– Det er ikke noe så langt i etterforskningen som tyder på at det er noen som har medvirket i denne saken, sier politiadvokaten.