Drapssiktet ektemann avhørt ved funnstedet i Våler

Dovrefjell er stengt - Kvikne åpen

E6 over Dovrefjell er stengt på grunn av uvær, melder Vegtrafikksentralen. Det er også fylkesvei 27 over Venbygdsfjellet. På riksvei 27 over strynefjellet er det kolonnekjøring. Det er liten kuling og snøvær på riksvei 3 over Kvikne, men veier er åpen.