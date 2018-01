Undersøker familiens biler

Undersøkte biler i Brumunddal

Kriminalteknikere har undersøkt to biler som er hentet ut fra eiendommen til den savnede Janne Jemtland (36) fra Brumunddal. Jemtland har vært savnet etter en bygdefest 28. desember, og politiet mistenker at hun har vært utsatt for noe kriminelt.