Nye observasjoner sjekkes av bakkemannskaper

– Vi har ikke funnet konkrete spor, men vi har observasjoner som vi sjekker ut nærmere, sier lensmann i Ringsaker Terje Krogstad.

Helikopteret har i ettermiddag fløyet over området fra Veldre til sentrum.

200 tips

Like etter klokken 10 onsdag formiddag startet politiet søk med helikopter i Brumunddal. Helikopteret konsentrerte seg først om søk i nærheten av Jemtlands bolig i Ellevsætervegen. Flere hundepatruljer søkte også i området rundt boligen.

Helikopteret fløy videre nedover mot området der de to blodfunnene er gjort.

– Fra helikopteret kan de se etter spor i terrenget, både fotspor og bilspor, sier Krogstad.

Kripos jobber på bakken og undersøker områdene både på gården de tidligere har undersøkt og gårder i nærheten.

SØKER: Politihelikopteret skal gjøre søk etter den savnede kvinnen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politiet har mottatt 200 tips som de nå går gjennom. I tillegg går de gjennom videoovervåkning av Brumunddal sentrum og tog og bussterminaler.

– Det er tidkrevende arbeid, sier Terje Krogstad.

Jobber med taktisk etterforskning

Fra før jobber store politistyrker med å finne ut hva som har skjedd med Jemtland. Politiet jobber intensivt med å kartlegge 36-åringens bevegelser i tiden etter at hun forsvant 29. desember. Politiet jobber også med å undersøke tips som kommer inn. Tips om dyreblod sjekkes fortløpende ut av saken, ifølge politiet.

KRIPOS: To biler med mannskap fra Kripos ankom onsdag formiddag en gård i Brumunddal for å gjøre undersøkelser. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Stikkordene nå er kartlegging og systematisk gjennomgang av tipsene vi har mottatt. Vi har ingen mistenkte eller siktede, og har ikke hatt noen vesentlige gjennombrudd til nå, sa politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til NRK tirsdag.

Onsdag fikk politiet ytterligere bistand fra Kripos som nå bistår med åtte medarbeidere.

Har fortsatt savnet-status

Jemtland har fortsatt status som savnet. Så langt har ingen status som mistenkt eller siktet i saken. De eneste sikre sporene politiet har å gå etter, er to blodfunn gjort utenfor Brumunddal sentrum.

SAVNET: Jemtland har vært savnet siden 29. desember. Foto: Politiet

– Janne Jemtland er fortsatt savnet. Ingen personer har status som mistenkt eller siktet i saken, og det er ikke gjort nye funn av blod som tilhører savnede, sa van der Eynden til NRK tirsdag.

Jemtland ble sist sett ved hjemmet sitt i Ellevsætervegen ved 02-tiden 29. desember. Ca. fire timer senere, kl. 05.50, ble mobiltelefonen hennes registrert av en basestasjon i Brumunddal sentrum, over 11 kilometer unna. 4. januar fant politiet blodspor langs Fagerlundvegen som tilhørte den savnede kvinnen. To dager etterpå ble det gjort et nytt funn av Jemtlands blod om lag en kilometer unna det første funnet.