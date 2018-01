Ektemannen har forklart politiet hvor de kan finne liket

Politiet har søkt med helikopter og dykkere etter den savnede kvinnen i Glomma i Våler kommune siden lørdag formiddag.

Lørdag ettermiddag gjorde de funn av en person.

– Politiet i Innlandet bekrefter at det er nå gjort funn av en person i Glomma. Politiet er ikke kjent med at det er andre savnede personer i området. Pårørende til Janne Jemtland er varslet om funnet, skriver politiet i en pressemelding.

Etter det NRK får opplyst, har ektemannen forklart til politiet hvor de kan finne liket av Janne. Han nekter for å ha drept henne, men har forklart at han har en rolle i saken. Dette var bakgrunnen for de nye søkene.

– Han samarbeider med politiet og forklarer det han kan for å oppklare saken, sier advokat John Christian Elden til NRK.

Flere dykkere

Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden sier til NRK at søkene ble satt i verk i Glomma med hjelp av seks dykkere og et politihelikopter.

36 år gamle Janne Jemtland har vært borte i 15 dager, og ektemannen ble fredag ettermiddag siktet for å ha drept henne.

Ektemannen er avhørt i saken, og avhørene fortsetter lørdag.

– Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap, sier forsvarer Ida Andenæs til NRK.

Hun ønsker ikke å gå i detaljer på hva mannen har forklart til politiet i avhør, men sier at han er samarbeidsvillig.

FLYR LAVT: Politiet tar i bruk helikopter og seks dykkere deltar i søket. Det søkes nå i Glomma i Våler kommune. Foto: Elias Engevik / NRK

Fant viktige spor ved eiendommen

Politiet sier at søket kommer som følge av nye opplysninger som har kommet inn det siste døgnet.

Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden vil ikke gå inn i detalj på hvorfor de søker i Glomma, men gjentar at det kommer på bakgrunn av informasjon som har kommet inn til politiet i løpet av det siste døgnet.

SPERRET AV: Politiet har iverksatt et nytt søk etter Janne Jemtland. Søke foregår 65 kilometer unna der hun sist ble sett i Brumunddal. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Han sier videre at politiet også gjorde viktige funn onsdag og torsdag som førte til at de gikk til en tredjemannsransakelse fredag.

– Onsdag og torsdag fikk vi kontroll over spor som gjorde det naturlig å foreta en tredjemannsransakelse, sier Lillehovde van der Eynden til NRK.

Funnene ble gjort på en eiendom like ved Janne og ektemannens adresse, samt deres egen bopel.

– Der gjorde vi funn etter hvert som gjorde en endring i status til ektefellen, sier han.

65 kilometer fra Brumunddal

Ifølge øyenvitner NRK har snakket med, befinner etterforskerne seg ved Eidsbrua, rett over fossen i Glomma i Våler i Hedmark.

SØKES HER: Vitner sier til NRK at politiet begynte søket ved Eidsbrua i Våler lørdag formiddag. Foto: Tipser

Søksområdet ligger rundt 65 kilometer sørøst for Brumunddal. Fra hjemmet til Janne Jemtland og ektemannen til Eidsbrua er det rundt 80 kilometer.

– Jeg skulle ut til postkassen for å hente avisen da politiet stoppet meg. De sa at jeg ikke fikk gå over brua. De sa de søkte etter noe. Politiet hadde hund, sier Arnhild Evensen.

Hun bor på gården som er nærmeste nabo til det avsperrede området. Hun sier hun bor rundt hundre meter unna.

STOR AKTIVITET: – Det er stor aktivitet ute i dag. Det er det mange som har merket også. Politiet gjør nå søk i Glomma, nærmere bestemt i Braskereidfoss i Våler kommune, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til NRK. Foto: Elias Engevik / NRK

– Nå kom det også en bil fra brannvesenet, sier hun til NRK.

I tillegg til det nye søket i Våler, foregår det fortsatt sporsikring og etterforskningsarbeid i Brumunddal, der Janne sist ble sett.

Politiet sier at publikum og presse må holde seg unna områdene nord for Ellevsætervegen og ved Veldresagvegen.