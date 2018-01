Resett: Anonym giver tilbød penger til mannen i ryktene rundt Venstre-lederen

Torsdag fortalte den nå 26 år gamle mannen som er rammet av rykteflommen om Grande og en fest i Trøndelag i 2008, sin historie til VG.

I tillegg til å fortelle sin versjon av hendelsen, hevdet mannen at nettstedet Resett hadde tilbudt ham 400.000 kroner for hans historie.

Redaktør Helge Lurås i Resett bekrefter at det ble tilbudt penger mot intervju, men han vil ikke bekrefte beløpet.

Til NRK sier Lurås at han formidlet tilbudet til mannen, og at pengene ble stilt til rådighet av en leser som ønsker å være anonym.

– Jeg ble kontaktet tirsdag kveld da Trine Skei Grande sto fram med sin versjon i Aftenposten, og det ble da fremlagt for meg et ønske om å få den andre partens versjon. Jeg fikk en forespørsel om jeg kunne formidle det til den andre parten, sier Lurås.

– Hørte ikke tilbake

Han sier han ikke gikk i detaljer om hvem som var kilden til pengene, og at det kun var en kort formidling av et tilbud som mannen kunne vurdere.

– Vi hørte aldri tilbake fra ham, sier Lurås.

Resett-redaktøren skriver fredag at en av deres lesere mente at dersom sakens omstendigheter stemte, hadde den allmenn interesse, og Lurås vurderte det tilsvarende.

«Den opprinnelige kilden til den tilbudte kompensasjonen var altså ikke Resett, men en leser som ønsket anonymitet. Resett har ikke midler avsatt for slike formål. Den anonyme leseren har ingenting med aksjonærene eller styret i Resett å gjøre. Styret ble heller ikke informert før VG ringte meg om saken to dager senere.», skriver Lurås.

NRK har fredag vært i kontakt med den involverte mannen med spørsmål om pengebeløpet han ble tilbudt. Han skriver i en SMS at han ikke ønsker å kommentere saken.

Kokkvold advarer

tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold reagerer på at 26-åringen skal ha blitt tilbudt penger. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Per Edgar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, er blant dem som reagerer på saken.

– Det kan ikke være særlig strid om at dette er i strid med god presseskikk, sier Kokkvold til NTB.

Under hans tid som generalsekretær i Presseforbundet ble pressens Vær Varsom-plakat i 2007 utvidet med et eget punkt der det sterkt advares mot betalingsjournalistikk.

På spørsmål fra NRK om det utgjør noen forskjell at det var en leser, og ikke Resett selv, som ville stille pengene til disposisjon, sier Kokkvold nei.

– Det gjør det faktisk ikke. I hvert fall ikke vesentlig. Spørsmålet er om Lurås og Resett ville publisere dette, og om de da publiserer på grunnlag av egne penger eller fra en leser, kan ikke være avgjørende i en slik situasjon, sier Kokkvold.

Ekspert på offentlighetsloven og presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, sier det uansett er redaktøren som har ansvar. Foto: Institutt for Journalistikk

Gunnar Bodahl-Johansen, som er ekspert på offentlighetsloven og presseetikk, sier det ikke har noen betydning hvor pengene kommer fra.

– Ganske enkelt fordi det er redaktøren som sitter med ansvaret for alt som videreformidles eller tilbys direkte, sier Bodahl-Johansen.

Lurås sier at han som hovedregel er enig i Vær Varsom-plakatens advarsel mot betalingsjournalistikk, men at det finnes unntak, noe også pressens plakat åpner for.

Rykter

– Jeg har ingen illusjon om at de miljøene som driver kampanje mot meg på nettet skal stoppe med det, men jeg har behov for å fortelle min versjon av det, sier Venstre-leder Trine Skei Grande Du trenger javascript for å se video. – Jeg har ingen illusjon om at de miljøene som driver kampanje mot meg på nettet skal stoppe med det, men jeg har behov for å fortelle min versjon av det, sier Venstre-leder Trine Skei Grande

Rykter av seksuell karakter om Venstre-leder Trine Skei Grande, knyttet til festen i 2008 har i det siste spredd seg i sosiale medier.

Tirsdag kveld valgte Grande å kommentere ryktene offentlig for første gang i et intervju med Aftenposten.

Skei Grande sa onsdag til NRK at det har kommet utrolige anklager mot henne, og ba folk om å tenke over hva som er kildene til påstander de sprer i sosiale medier.