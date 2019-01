I formiddag ankom delegasjonene fra de tre regjeringspartiene og KrF den gule gjestgiveri-bygningen der forhandlingene skal pågå de neste dagene, kanskje ukene.

DEMONSTRANTER: Rundt 10 demonstranter har møtt opp utenfor sperringene på Granavolden Gjæstgiveri. Demonstrantene er fra Natur og Ungdom. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det er nå det gjelder ikke å falle, sa statsministeren før et utendørs møte med pressen på glatta utenfor forhandlingshuset.

Det er uvisst hvor lenge forhandlingene vil pågå. I fjor varte forhandlingene om Jeløya-plattformen fra 2. til 14. januar.

Solberg understreket gjentatte ganger på pressekonferansen at hun har tro på at partiene skal finne en løsning til slutt, selv om forhandlingene vil bli krevende.

– Jeg vet at dette er forhandlinger som blir krevende. Det er krevende å gå fra en topartiregjering til en trepartiregjering, og det blir også krevende å gå fra tre til fire. Men vi har hatt samtaler på forhånd som gjør at jeg vet det er mulig å finne gode felles løsninger, sa statsministeren.

Vil ha KrF-avtrykk

Det store spenningsmomentet de neste ukene er om partiene blir enige, og om regjeringen Solberg vil bli utvidet. Da vil Norge få sin første flertallsregjering siden 2013, og sin første borgerlige flertallsregjering på svært lang tid.

VIL BLI ENIGE: Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre innleder forhandlinger med KrF i håp om å danne en borgerlig flertallsregjering. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

KrF har i forkant vært klare på at det må være et tydelig KrF-avtrykk i det som forhandles frem. Partiet ønsker en barnereform, en likeverdsreform og økt barnetrygd.

– Etter å ha hørt nyttårstalen til Solberg, følte jeg at KrF allerede hadde fått en del gjennomslag. Det var en god tale med mye god familiepolitikk, som vil bli viktig for KrF, sa forhandlingsleder for partiet Kjell Ingolf Ropstad.

Han har tro på at KrF vil gå inn i regjeringen dersom de får gjennomslag for visse krav.

– Vi går ikke i regjering for enhver pris. Vi er her for at vi har opplevd at det gjennom sonderinger er grunnlag og tro på at vi kan kunne danne en regjering der KrF kan være med på å sette preg. Men lykkes vi ikke, så lykkes vi ikke, sa Ropstad.

Ropstad har tidligere sagt at partiet vil ha minst tre statsråder, og også i romjulen understreket han at det ikke nødvendigvis blir slik at partiet vil gå inn i regjering.

Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad ankommer Granavolden gjestgiveri på Hadeland hvor regjeringsforhandlingene starter onsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I dag tidlig sa statsminister Erna Solberg i Politisk Kvarter at hun ikke kommer til å ta særlig hensyn til enkeltpartier. Dette gjentok hun under pressekonferansen.

– Jeg må ta særlig hensyn til at vi faktisk kommer i mål med et resultat som faktisk gjør Norge bedre i årene som kommer, sa Solberg.

Jensen optimistisk

Frp-leder og finansminister Siv Jensen er optimistisk før forhandlingene, selv om avstanden mellom Fremskrittspartiet og KrF på mange områder er stor.

FORHANDLINGSKLARE: Både Siv Jensen og Trine Skei Grande er optimistiske i forkant av forhandlingene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Gjennom sonderingene vi hadde før jul, fikk vi ryddet opp i noen ting. Det var også viktig for oss å bli litt bedre kjent. Det dannet et godt utgangspunkt. De politiske hindrene har ikke blitt mindre, men tilliten har blitt større, sa hun.

Venstre-leder Trine Skei Grande ser også med positive øyne på nye regjeringsforhandlinger. Hun håper at KrF i regjering kan bidra til bedre klimapolitikk.

– Vi var veldig fornøyd med Jeløya-erklæringen, men det er noen ting som har skjedd siden sist, sa Grande, og pekte på blant annet på FNs nye klimarapport.

– Vi må strekke oss lenger. Det er nå vi har sjansen til å nå målene, sa Grande.

Står på kravet om endring i abortlov

I forkant av regjeringsforhandlingene har KrFs forhandlingsleder Ropstad sagt at det er viktig for han og partiet å nå frem med kravet om lovendring i abortloven i regjeringsforhandlingene.

– Der har vi et mål og kommer til å bruke tid i forhandlinger, men det handler også om å få på plass endringer for å hjelpe de familiene som får barn med alvorlig sykdom eller spesielle utfordringer. Det er en helhet som er viktig for KrF, sa Ropstad til NRK i går.

Under pressekonferansen onsdag ettermiddag sa Grande og Jensen eksplisitt at de er negative til endringer i abortloven.

Statsminister Erna Solberg sa på sin side i dag tidlig at Høyre fortsatt er åpne for å diskutere mulige endringer i abortloven i de kommende regjeringsforhandlingene, men at partiet har to betingelser.

– Det er at kvinners stilling og retten til å bestemme, skal tas vare på uansett hvilke endringer vi gjør, sa statsministeren.