Regjeringen vil iverksette tiltak for rettshjelp for Nav-ofrene

– Regjeringen vil iverksette særlige rettshjelpstiltak, slik at det vil bli gitt fritt rettsråd, uavhengig av inntekt og formue, for eventuelle klager på Navs omgjøringsvedtak, opplyser arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB lørdag.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettssystemet.

For å sikre rask behandling av erstatningskrav, vurderer regjeringen dessuten å opprette en særskilt erstatningsordning, slik at de som er rammet, skal få en så enkel og rask behandling som mulig.

Regjeringen vil vurdere hvilket organ som eventuelt skal administrere en slik ordning.

– Jeg er opptatt av at staten skal gjøre opp for seg. Samtidig er jeg fullt klar over at det aldri kan lege de menneskelige sårene saken har påført folk, sier Hauglie.

Mandag vil ESA, tilsynsorganet for EØS, be Norge redegjøre for saken og feiltolkningen av EØS-avtalen.

Tirsdag skal Anniken Hauglie redegjøre om saken i Stortinget.

Mandag denne uken ble det kjent at minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har feiltolket regelverket for å ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land.

I tillegg er 46 anmeldelser fortsatt under etterforskning eller påtalebehandling, og rundt 2400 saker kan være feilbehandlet.