– Nå må det renskes fra bunnen. Alle saker som er omfattet av dette må gjenåpnes og i samtlige saker må det avsies en frifinnelsesdom, sier mannens forsvarer Tore Øydne til NRK.

Han har ikke vært i kontakt med sin klient etter at han kom ut av fengsel torsdag.

Mannen som er fra Kristiansand, hadde vært i fengsel i 14 dager. Han skulle sonet i 30, ifølge Fædrelandsvennen som først skrev om saken.

Det var politiet i Agder som bestemte at mannen skulle løslates.

Øydne synes det er bra at politiet tar nødvendige grep, men tror det blir mye å rydde opp i.

– Disse sakene har førsteprioritet nå

Påtaleleder i Agder politidistrikt Terje Kaddeberg Skaar, sier til NRK at han ikke har tid til å prate nettopp på grunn av disse sakene.

– De har førsteprioritet nå, sier han.

I utgangspunktet var det identifisert fire personer som har fått uriktige dommer i Agder. Nå kan det være fem.

Påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar har hendene fulle med å prøve å finne ut om det er flere som har blitt feilaktig dømt i Agder. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Delvis feil

Når det gjelder dommen 38-åringen har fått, kan det være snakk om en dom som er delvis feil.

– Personen hadde i stønadsperioden oppholdt seg delvis i EØS-land og delvis i land utenfor EØS. Det er kun opphold i utlandet innen EØS som er omfattet av de uriktige domfellelsene. Med andre ord kan denne saken være et tilfelle hvor det foreligger en delvis uriktig domfellelse, sier Skaar til Fædrelandsvennen.

Ifølge dommen mottok 38-åringen arbeidsavklaringspenger i to perioder da han var ute av landet. I politiavhør forklarte han at han hadde en vanskelig periode og at han måtte komme seg bort.

I dommen kommer det også fram at da mannen skulle forklare seg til politiet, var han ikke tydelig på om han var klar over at han ikke kunne reise til utlandet.

Retten mente han var det og kom fram til at han med vitende og vilje reiste til utlandet uten å melde fra til Nav.

Kristiansand tingrett opplyser om at det ikke er tatt stilling til om dommen kommer inn under de omtalte Nav-sakene.