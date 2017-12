Regjeringen vil forby reklame for pengespill

– Regjeringen vil foreslå at ulovlig pengespillreklame sendt fra utlandet blir forbudt på norsk tv, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til NRK.

Det tar bare noen sekunder fra hun skrur på tv-en på kontoret, til det dukker opp flere eksempler på det de nå vil til livs. Etter dialog med EU har Kulturdepartementet funnet ut at de kan gjøre lovene i Norge enda strengere.

– Hensynet til spilleavhengige viktigst

– Dette vil være et forbud som gjelder distributørene i første omgang. Vi gjør dette av hensynet til spilleavhengige og sårbare grupper, slik at barn og unge ikke skal bli utsatt for sterk påvirkelig reklame for pengespill som er forbudt i Norge, sier Helleland.

TV-husene MTG og Discovery eier blant annet kanalene TV3, Viasat4, Max og Eurosport Norge, som alle sender fra London, og dermed omgår det norske forbudet mot reklame for utenlandske pengespillselskaper.

– Mange kulturministere før har prøvd på dette, og det er tydelig uttalt fra et bredt flertall på Stortinget at man ønsker å gjøre reklame for ulovlig pengespill forbudt, sier kulturministeren.

– Vi følger lover og regler som gjelder

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery Networks sier deres kanaler som MAX og Eurosport Norge følger reglene som gjelder for dette feltet.

Omfanget av denne reklamen er økende, og Medietilsynet anslår at utenlandske pengespillselskaper i fjor brukte rundt 866 millioner kroner på markedsføring mot norske forbrukere.

– Vi forholder oss til de reglene som gjelder for dette feltet, og verken ønsker eller har behov for å kommentere denne saken ytterligere før nye regler eventuelt trer i kraft, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery Networks til NRK.

Kommunikasjonssjef Line Vee Hanum i MTG sier deres kanaler TV3 og Viasat 4 forholder seg til gjeldende lover og regler i Storbritannia. Foto: Viasat

– MTG forholder seg til de til gjeldende lover og regler i landet kanalene sendes fra, og for TV3, Viasat 4 og TV6 gjelder det britiske Ofcom-reglementet. Skulle det skje endringer vil MTG forholde seg til det når det blir aktuelt, sier kommunikasjonssjef Line Vee Hanum i selskapet.

Pengespillselskapene har tidligere avvist at de driver ulovlig på noe vis, og har lenge etterlyst en egen lisens for utenlandske spillselskaper.

KrF: – En veldig bra dag

Kristelig Folkeparti har i lang tid ønsket seg et slikt forbud. Partiets spillpolitiske talsperson setter stor pris på at kulturministeren gjør det hun kan for å få det til.

– Dette er en veldig bra dag for alle som er opptatt av å bevare enerettsmodellen, altså Norsk Tipping. Det er en veldig bra dag for alle som kjemper med og mot spilleavhengighet. Det er en veldig bra dag for dem som står for en ansvarlig spillpolitikk i Norge, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fra KrF.

Stortinget får trolig lovendringen til behandling neste år.

Bekkevold blir overrasket dersom ikke et samlet storting vedtar forbud.