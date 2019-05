Regjeringen skal hindre at IS-krigere får familiegjenforening

Det opplyste justisminister Jøran Kallmyr da han gikk på talerstolen under Fremskrittspartiets landsmøte nå i kveld.

Kallmyr sier det er uaktuelt at Norge skal hjelpe fremmedkrigere tilbake til Norge.

– Dette er personer som utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel mot våre liv og våre verdier. De skal ikke tilbake med norsk hjelp. Det er helt sikkert, sier justisministeren.

Regjeringen har derimot åpnet for å hente hjem foreldreløse norske barn fra interneringsleirene i Syria. Kallmyr vil forsikre seg om at det ikke vil skape en mulighet for at fremmedkrigere får fritt leide til Norge.

– Hvis det kommer foreldreløse barn til Norge, skal vi sørge for at vi gir en instruks til UDI at dersom foreldrene dukker opp igjen, skal de ikke gjenforenes med barna. Den instruksen skal jeg sende på mandag, sier Kallmyr.

Kallmyr sier regjeringen også vil trekke tilbake oppholdstillatelsen til de som har reist fra Norge som fremmedkrigere, men som ikke er norske statsborgere.

– Nå har har regjeringen bestemt seg for at disse tillatelsene skal trekkes tilbake. Vi skal ikke ha disse folkene tilbake til Norge, sier Kallmyr.