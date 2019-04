Regjeringen vil hindre IS-krigere å komme til Norge på familiegjenforening

Debatten har den siste tiden rast om norske barn som har vokst opp i terrorgruppen IS skal hentes hjem til Norge. Tirsdag morgen åpnet Erna Solberg for å hente hjem foreldreløse barn fra interneringsleirer nord i Syria.

– Men vi skal ikke tillate at disse barna får familiegjenforeningen med sine utenlandske foreldre. Det er fordi vi ikke ønsker at IS-krigere skal få komme til Norge, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr og utdyper:

– Vi er bekymret for at noen av foreldrene som er antatt omkommet, ikke er det likevel, og vil søke om familiegjenforening på et senere tidspunkt. Vi må sørge for at de ikke få den anledningen.

Vil se på regelverket

Kallmyr påpeker at det kan både dreie seg om fedre eller mødre som er utenlandske statsborgere, men med barn som er norske statsborgere. Da er det kun barna som får komme til Norge, men ikke foreldrene.

– Betyr dette at dere må endre regelverket for å få dette til?

– Vi skal nå vurdere om vi allerede har lovhjemlene for å hindre at IS-krigere skal få kunne til Norge. Dersom det ikke er lovhjemmel for dette allerede, så skal vi sørge at det blir det, sier Kallmyr.

– Men familiegjenforening er en rettighet alle har. Har dere folkerettslig grunnlag for å behandle denne gruppen annerledes?

– Familiegjenforening er en rettighet, men vi har mulighet til å ekskludere enkelte fra denne retten til å få familiegjenforening, og det er nettopp foreldre som har vært med i IS vi ønsker å ekskludere.

NRK traff norske barn i en interneringsleir i Syria. Foto: Christine Svendsen / NRK

Mener det er til barnas beste

– Hva slags beviskrav må til for å kunne ekskludere noen fra familiegjenforening med grunnlag i IS-deltakelse ?

– Beviskravet er at man kan påvise en tilknytning til IS. Det samme gjelder om personen kommer til Norge på egen hånd.

Kallmyr mener å nekte IS-krigere familiegjenforening er til barnas beste.

– Man kan stille spørsmål ved foreldre som tar med seg barna sine til et krigsherjet område. Dette er ikke akkurat gode foreldre. Men barna er uskyldige oppi det hele, og derfor ønsker vi å hjelpe dem.

DNA-testing

Norske myndigheter jobber nå med å skaffe seg en oversikt over hvor mange barn av norske IS-krigere og norske IS-kvinner som befinner seg i interneringsleirer i Syria.

Det jobbes også med å få til DNA-testing av barna, for å være sikre på at de er norske før de eventuelt hentes hjem.

Norske myndigheter har kontakt med internasjonale humanitære organisasjoner som har tilgang til leirene i Syria og Irak. Ett av spørsmålene som drøftes er om organisasjonene kan bistå med DNA-testingen.

–Vi må forsikre oss om at de barna vi henter ut faktisk er norske statsborgere. Situasjonen er svært kaotisk, og derfor er DNA-testing særs viktig, understreker Kallmyr.