En uke før regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem, var landbruksminister Sandra Borch på besøk hos Matsentralen.

Bilder fra besøket ble lagt ut på regjeringens Instagram-konto, der ministeren også skrøt av jobben organisasjonen gjør.

Matsentralen henter mat fra dagligvarekjedene som er gått ut på dato, og deler den ut til frivillige organisasjoner.

– Jeg er imponert over jobben matsentralene gjør. Det er selvsagt svært positivt at fullt brukbar mat blir fordelt til mennesker som trenger det, i stedet for at den går i søpla, uttalte Borch

– Samtidig er det et tankekors at stadig flere trenger mathjelp, samtidig som vi vet at vi kaster altfor mye mat.

Ministeren fikk vite at behovet for mathjelp øker hver måned som går. Hittil i år har økningen vært på over tretti prosent.

Mister 600.000

En uke senere ble regjeringens forslag til neste års statsbudsjett lagt frem. Der har 600.000 kroner av støtten til Matsentralen blitt kuttet.

– Det virker helt absurd og feil, sier daglig leder Per Christian Rålm.

De opplever nemlig en rekordstor pågang i matbehovet.

– Vi kommer til å dele ut mer enn 10 millioner måltider, eller 5000 tonn mat, i løpet av 2022. Behovet er veldig mye større. Vi kunne delt ut 20 millioner måltider.

– Vi har et system for å håndtere overskuddsmaten i Norge i dag, som blir viktigere for stadig flere, sier Per Christian Rålm. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

Avhengig av tilbudet

Blant dem som ikke kunne klart seg uten denne hjelpen er Lars Petter Pedersen.

NRK møter ham på Evangeliesenteret i Oslo, som er et av stedene der maten fra Matsentralen blir delt ut.

– Jeg lever på trygd, og har ikke råd til å gå i butikken og kjøpe mat. Så jeg er dønn avhengig av steder som dette.

Pedersen er innom senteret to ganger i uken. Da får han et måltid, og en bærepose full av mat med hjem.

At regjeringen nå vil kutte i støtte til tilbudet, kan han ikke begripe.

– Det er galskap. Se rundt deg, se hvor mange mennesker som er her. Som er avhengige av dette for å få i seg mat.

Lars Petter Pedersen får mat fra Matsentralen på Evangeliesenteret i Oslo to ganger i uken. Han hadde ikke klart seg uten, sier han. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

– Direkte flaut

– Vi i Evangeliesenteret henter flere hundre tonn som vi deler ut til de som har det vanskelig, sier Stian Ludvigsen ved Evangeliesenteret i Oslo.

– Det at det skal spares penger her, på de som er lidende i samfunnet, det er helt ubegripelig.

5000 tonn mat blir delt ut via Matsentralen i år. På bildet er Per Christian Rålm (t.v.) og Cristiano Aubert (t.h.) fra Matsentralen og Stian Ludvigsen (i midten) fra Evangeliesenteret. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

Stortingsrepresentant for Rødt Mimir Kristjánsson reagerer også på at det kuttes mens matkøene vokser.

– Dette er et smålig og usosialt kutt, som rammer de som har aller minst i Norge. Vi har et voksende problem med økende matfattigdom, voksende matkøer, mange hundre tusen familier som sier de hopper over måltider fordi de har dårlig råd.

Kristjánsson mener regjeringen heller burde økt bevilgningene.

– Jeg synes det er direkte flaut at vi har en regjering som først reiser rundt og roser tilbud som Matsentralen, legger ut bilder i sosiale medier og vil vise at de tar dette på alvor og bryr seg. For så å kutte i bevilgningene til de som deler ut mat til folk som går sultne i Norge.

Hos Evangeliesenteret i Oslo kan de som har behov komme for å få mat tre ganger i uken. Senteret forteller om stor pågang. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

Borch

Landbruksminister Sandra Borch sier hun var på besøket for å markere verdens matsvinndag.

– Det må være naturlig for en landbruks- og matminister å besøke organisasjoner som får støtte over statsbudsjettet. Matsentralen får ennå støtte, påpeker Borch.

Samtidig har departementet blitt nødt til å gjøre kutt, forklarer hun.

– Det er dessverre med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen, så har det vært tøffe prioriteringer i årets budsjett. Det har vært nødvendig å foreta kutt i budsjettet på flere områder, blant annet tilskuddet til frivillige organisasjoner.