Regjeringa og det svenske kongehuset til Ari Behns bisettelse

Kronprinsesse Victoria kommer ikke, bekrefter informasjonssjef Margreta Thorgren ved det svenske kongehuset.

Ifølge kongehusekspert Jenny Alexandersson i Aftonbladet var Ari Behn og prinsesse Märtha Louise nære venner av det svenske kronprinsesseparet, og de sørger over Behns bortgang.

– Victoria satte stor pris på Ari Behn. De kom ofte på besøk, og barna deres har hengt mye sammen. Også vår kongefamilie er i sorg, sier kongehuseksperten.

VENNER: Ifølge kongehusekspert Jenny Alexandersson i Aftonbladet var Ari Behn og prinsesse Märtha Louise nære venner av kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Her fotografert i forbindelse med det norske kronprinsparets 10-års bryllupsdag i 2011. Foto: Lise Åserud / Svanpix

NRK sender bisettelsen på NRK1, samt nett og radio. Sendingen starter klokka 11.30 med gjester i studio.

Fra det offisielle Norge kommer statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, kulturminister Trine Skei Grande, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og olje- og energiminister Sylvi Listhaug.

Det bekrefter kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor overfor NRK.

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deltar, ifølge NTB.

OFFISIELLE NORGE: Den norske regjering er til stede under bisettelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Politiet høyner sikkerheten

I anledning bisettelsen iverksetter Oslo politidistrikt rutinemessige sikkerhetstiltak.

I en mail til NTB opplyser leder for Felles enhet for operativ tjeneste, Johan Fredriksen, at bisettelsen er et privat arrangement, og at politiet hjelper arrangøren med å legge til rette for at bisettelsen kan gjennomføres på en sikker og verdig måte.

– Ut fra dem som er til stede vil det iverksettes noen rutinemessige sikkerhetstiltak, sier Fredriksen.

Politiet kommer til å regulere trafikken i umiddelbar nærhet til Oslo domkirke.

Mange har allerede kommet til Oslo domkirke for å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen. Blant dem er Mathea Sofie Midtsand fra Trondheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Åpent for alle

Oslo domkirke åpner dørene klokka 12, én time før bisettelsen starter.

Kirka rommer rundt 800 personer. Det er reservert plasser for familie og de nærmeste, ellers er kirka åpen for dem som ønsker å komme.

Det er forventet stort oppmøte, og Den norske kirke oppfordrer folk til å være ute i god tid om de vil overvære bisettelsen.

– Familiens ønske har vært at alle som vil ta et siste farvel med Ari, skal få mulighet til det, sier familiens talsperson Geir Håkonsund.

Han minner samtidig om at det er en familie i dyp sorg og håper folk respekterer det, og ikke tar bilder og video av familien i kirken.

Det er lagt ut en kondolanseprotokoll i Oslo domkirke, som skal ligge ute til klokka 06 på fredag 3. januar. Mange har allerede tatt turen hit for å skrive en siste hilsen til Ari Behn.

Oslo-biskop Kari Veiteberg skal forrette i bisettelsen.