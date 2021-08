Flyet med evakuerte nordmenn har landet i Norge. Blant de norske borgerne som kom hjem var NRKs Yama Wolasmal og TV 2s Fredrik Græsvik.

– Det er godt å være hjemme. Det har vært noen ufattelig intense dager og det er veldig mye å fordøye. Jeg trenger noen dager. Men det er klart, tankene ligger igjen i Kabul. Alle de menneskene, alle de skjebnene, sier Wolasmal da han ankommer Gardermoen.

23 norske borgere var på flyet, bekreftet utenriksministeren overfor NRK fredag morgen.

Også flere afghanere og dere familier med tilknytning til Norge, lokalt ansatte ved den norsk ambassaden i Kabul, og noen andre europeiske borgere var med flyet.

Passasjerene mellomlandet og byttet fly i Tbilisi i Georgia på vei hjem.

Yama Wolasmal blir møtt med klemmer vel hjemme i Norge

Norges ambassadør til Afghanistan, Ole Andreas Lindeman, er nå tilbake i Kabul for å lede evakueringsarbeidet på flyplassen. Det er ikke mangel på flyvninger ut. Utfordringen er å få folk inn på flyplassen. Men utenfor flyplassen hersker det kaos, og der har norske myndigheter ingen mulighet for å hjelpe.

– Det har vært lett for sånne som meg å komme ut. Det hadde vært fint om det var like lett for de afghanerne som skal ut å komme ut på samme måte som oss, sier TV 2s korrespondent Fredrik Græsvik til TV 2.

TV 2s reporter Fredrik Græsvik ankommer Gardermoen fra Kabul. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Usikkert hvor mange nordmenn som skal hjem

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier det er vanskelig å gi det eksakte tallet på hvor mange norske borgere som fortsatt befinner seg i Afghanistan.

– Vi har fått inn 163 registreringer på reiseregistrering.no så langt. Men det kan være flere bak hvert tall, det vil si familier. Vi har tatt kontakt med alle.

– Hvor lang tid vil det ta å få evakuert alle?

– Det kommer helt an på om flyplassen kan fortsette å holdes åpen. Den har jo vært stengt i perioder. Det kommer også an på hvor lenge flyplassens militære del driftes av amerikanerne.

Den sivile delen av flyplassen er stengt, og det er ingen vanlig, sivil flytrafikk inn og ut av Kabul.

Bekymret for Taliban

Det er også usikkert hvordan situasjonen i Afghanistan utvikler seg, om det blir mulig for folk å komme seg til flyplassen.

Søreide sier de er bekymret for at Taliban skal hindre folk som har samarbeidet med utenlandske myndigheter å reise ut av landet.

NRK har spurt departementet om norske myndigheter jobber mot en avtale med Taliban for å få ut ansatte. De opplyser at de ikke vil gå inn på detaljer rundt dette av hensyn til sikkerheten til dem som fortsatt er i landet.

Dette kan forsvaret si om operasjonen for å få folk ut av Kabul

Bestemt hvem som får komme til Norge

UD bistår med assistert utreise for norske borgere, og alle med gyldig oppholdstillatelse og gyldige reisedokumenter.

– Vi har sagt at vi også ønsker å ta til Norge de som er lokalt ansatt og deres familier. Det følger en instruks som er vedtatt fra tidligere. Det betyr at mye av papirarbeidet allerede er gjort for denne gruppa, sier Søreide.

– Det er altså ingen usikkerhet om hvem som får komme til Norge nå?

– Nei, dette er avklart på forhånd.

Når de kommer til Norge vil utenlandske borgere bli tatt imot av UDI, og fraktet til det nasjonale mottakssenteret i Råde. Der må de være i karantene før de blir bosatt i kommunene.

Det amerikanske militære nærværet er fortsatt synlig på flyplassen i Kabul. Her er det pansrede kjøretøy fra 82nd Airborn Division som holder vakt. Foto: Us Air Force / Reuters

Ikke fly det skorter på

Til nå har flere land samarbeidet og hjulpet hverandre. For eksempel bidro danske styrker i evakueringen av norsk ambassadepersonell og personell fra feltsykehuset.

Onsdag ankom 13 nordmenn via et dansk fly. Så langt har danskene fått hjem to av fire fly med evakuerte fra Kabul.

Et fly fra flyskapet Smartwings ankom fredag morgen fra Tbilisi i Georgia til Oslo lufthavn Gardermoen. Dette skal være flyet som fraktet norske borgere og andre som ble evakuert fra Kabul i Afghanistan. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Flykapasiteten er ikke noe problem, vi klarer ikke å fylle opp de flyene vi har. Og vi hjelper hverandre mellom ulike land. Utfordringen er å få folk til flyplassen, og det jobbes det intenst med, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Det er Taliban som har kontroll i Kabul. NRK erfarer at de samarbeider med utenlandske styrker på flyplassen.

De norske statsborgerne ble evakuert fra Kabul og fløyet til Tbilisi i Georgia med et Boeing C-17 Globemaster III-fly. Foto: Erik Johansen

18.000 evakuert så langt

Mer enn 18.000 er evakuert fra Afghanistan i dagene som har gått siden Taliban tok makten, skriver Reuters.

Reuters har laget en oversikt over hvor mange mennesker ulike land har evakuert så langt. Hele oversikten kan du se her.

USA har evakuert klart flest. Torsdag ettermiddag sier det amerikanske forsvaret at de har evakuert omtrent 7000 mennesker med fly.

Storbritannia har hentet ut 1200 personer, og Tyskland 900. Blant disse er det også afghanere.