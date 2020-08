Stor interesse for småleiligheter: – Helt klart litt opphausset

– Det er helt klart litt opphausset noen ganger. Og jeg tror at nå i juni så har vi sett eksempler på at mange har oppfattet at prisene har gått veldig kraftig opp, fordi det har vært stor aktivitet og mange salg. Det har vist seg å ikke stemme, sier Lauridsen.

Mens prisene for leiligheter i Oslo har vokst med 13,6 prosent siden bunnen i fjerde kvartal av 2017, så har veksten vært 15,6 prosent for leiligheter under 35 kvadratmeter.

– Det er nok en viss overraskelse at det ikke er mer enn to prosentpoeng mellom småboliger og andre boliger. Fordi vi har begrensninger på adgangen til å bygge nye småboliger i Oslo, sier han, og viser til eiendomsnormen i Oslo kommune.

– Lite kan også være stort

Selv om forskjellen på prisveksten ikke er stor, så mener Lauridsen at vi trenger flere små leiligheter. Hvis ikke tror han prisgapet vil fortsette å vokse når det ikke kommer nye små leiligheter.

– Oslo har en mye høyere andel av enpersonhusholdninger enn resten av landet. Så det ville helt sikkert vært bra for Oslos boligmarkedet om det ble tillat å bygge litt flere små leiligheter.

I døren på leiligheten på Torshov i Oslo møter NRK Jens Myhrstad, som er eiendomsfullmektig i DNB Eiendom. Han gjør de siste forberedelsene før en visning i ettromsleiligheten på 19 kvadratmeter.

POPULÆRT: Eiendomsfullmektig i DNB Eiendom, Jens Myhrstad, forteller at det har vært en hektisk sommer i markedet for små leiligheter. Foto: Fredrik Kampevoll / NRK

Han forteller det har vært et fantastisk trykk på nettopp små leiligheter i sommer.

– Lite kan også være stort hvis du gjør kreative og gode løsninger. Da skal du få et godt hjem i en liten leilighet.

– Kan fint bygge andre steder

Byråd for byutvikling i Oslo, Arild Hermstad, sier at de to prosentpoengene mer små leiligheter har steget i pris er en liten forskjell. Han sier at leilighetsnormen har gjort at flere familier ønsker å bo i sentrum, og at det er færre enslige som bor der i kort tid. Hermstad ser med andre ord ingen grunn til å endre syn på små leiligheter.

– Jeg skjønner godt at eiendomsbransjen har lyst til å selge veldig små og mange leiligheter til en høy pris i de beste områdene i Oslo. Men jeg synes det er et ganske dårlig argument. Bransjen kan fint bygge små leiligheter i resten av Oslo.

RETT: Arild Hermstad (MDG), som er byråd for byutvikling i Oslo, mener at leilighetsnormen bidrar til at flere familier bosetter seg i sentrum av Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Øystein Sundelin, som er leder av byutviklingsutvalget og gruppeleder for Høyre i Oslo, sier at forskjellen i prisvekst ikke er stor. Men han mener at mangelen på små leiligheter gjør at mange ikke får kjøpt sin første bolig – og dermed presses inn i kollektiv og leieforhold.

– Vi vet jo at det er veldig mange flere som vil inn på eiendomsmarkedet enn det vi klarer å få til. Da er det enkleste å få til mindre leiligheter.

I dag er kvadratmeterprisen for små leiligheter nesten 32.000 kroner dyrere enn ellers, altså 42 prosent høyere.

– Førstegangskjøpere og investorer

Tallene fra Eiendom Norges tall viser at 41 prosent av leilighetene under 35 kvadratmeter eies av personer som ikke har folkeregistrert adresse der. Tallet for leiligheter generelt i Oslo er 30 prosent. Myhrstad i DNB Eiendom sier at det stemmer godt med hans inntrykk.

– De to målgruppene man har på en liten leilighet er førstegangskjøpere og investorer.

Lauridsen sier at tallene viser at det er stort behov for uleiligheter i Oslo.

– Vi har mange studenter her, og så videre. Og så har vi en ekstra sterk etterspørsel på utleiemarkedet etter de små leilighetene, og derfor ser vi at det er ett av stedene hvor investorene går sterkere inn.

– Er det problematisk?

– Det er helt åpenbart at man trenger utleieleiligheter i en by som Oslo. Det som er problematisk er hvis vi kommer i en situasjon hvis det er mange som ønsker å eie – og som har en jobb – som ikke kommer seg inn på boligmarkedet, svare Lauridsen.