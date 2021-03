– Jeg skulle gjerne tilbudt dere et glass med vann. Men vi har ikke vann, sier Petter Lundemo (28) til NRK.

Det er bare to dager siden han og samboeren overtok nøklene til leiligheten i Vika. Etter flere års leting kan de nå kalle seg boligeiere i Oslo.

– Vi er svært fornøyd, sier Lundemo.

Men det har vært en lang kamp. Under boligjakten har samboerparet opplevd både kupping, smittevernstengte visninger og priser som har steget til værs.

Løsningen for at Lundemo og kjæresten skulle komme inn på boligmarkedet, ble å sikte seg inn mot et oppussingsobjekt.

– Her er det hverken gulv, vegger eller tak som fungerer. Så her må det tas i et tak, sier Lundemo.

Det er heller ikke tilgang på vann på badet.

Likevel var det stor interesse i budrunden: Lundemo og samboeren endte til slutt med å betale drøyt 4,3 millioner kroner – mer enn 600.000 kroner over takst – for den 46 kvadratmeter store leiligheten, som ligger i fjerde etasje.

MANGLER VANN: Det er ikke kaldt vann på kjøkkenet, og på badet mangler det også tilgang på vann. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Ber om renteheving og endring av leilighetsnorm

Eiendom Norge la i dag frem boligprisstatistikken for februar måned. Den viste uvanlig høy prisoppgang til februar å være, for ikke å snakke om de siste tolv månedene.

Særlig i Oslo har det tatt av, og prisene er nå i snitt 15,2 prosent høyere enn for ett år siden. På ti år har prisene mer enn doblet seg i hovedstaden.

Også flere andre steder i landet har opplevd til dels kraftig boligprisvekst det siste året.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge mener prisveksten nå er så voldsom at sentralbanksjef Øystein Olsen bør sette opp renta.

MER SMÅTT: Eiendom Norge-topp Henning Lauridsen vil ha flere små leiligheter i Oslo sentrum. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Sentralbanken skal jo ta hensyn til finansiell stabilitet. Stiger boligprisene veldig raskt, øker lånemengden i samfunnet og da mener vi det er rett tid å gjøre noe med styringsrenten, kanskje allerede i juni, sier han til NRK.

Han vil også fjerne Oslos særegne leilighetsnorm for de sentrale bydelene. Normen sier følgende

Det skal ikke bygges flere leiligheter under 35 kvadratmeter

Minst 40 prosent av leilighetene skal være på over 80 kvadratmeter.

Lauridsen mener det i dagens situasjon vil være fornuftig å fjerne normen.

– Det vil rett og slett bety at det vil bli flere boliger på markedet av dem som etterspørres i størst grad, og det vil virke prisdempende, sier han.

Byråd for byutvikling: – Naivt

Oslos byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), sier han deler bekymringen for den sterke boligprisveksten i byen. Samtidig har han ingen planer om å røre leilighetsnormen.

SIER NEI: Byråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo vil ha flere barnefamilier i sentrum, ikke flere hybler. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Han sier at det allerede finnes veldig mange små leiligheter i Oslos indre bydeler, og at normen er viktig for bomiljøet i sentrum.

– Vi ønsker ikke en ytterligere «hyblifisering» av Oslo Det vi ønsker oss er flere barnefamilier og flere folk som blir boende i den sentrale delen av byen, sier Hermstad.

– Sentral beliggenhet viktig

OPPUSSING VENTER: Også gulvet må det gjøres noe med. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Lundemo sier den sentrale beliggenheten, nærheten til restauranter og severdigheter og korte avstander til skole og jobb gjør at de synes det er verdt å strekke seg så langt for å skaffe seg en bolig i Oslo sentrum.

Nå står det mange oppgaver i kø. De neste månedene skal Lundemo og kjæresten bruke på å pusse opp leiligheten.

Badet må totalrenoveres og alle overflatene skal rives ned og byttes. I tillegg håper samboerparet de kan få på plass en balkong.

Heldigvis har Lundemo en praktisk anlagt far, som kan hjelpe til.

Uten faren hadde det ikke vært mulig for samboerparet å påta seg oppgaven med å totalrenovere en slik leilighet, sier Lundemo.

– Faren min er veldig dyktig til å pusse opp leiligheter. Jeg er veldig glad for å få hjelp av ham.