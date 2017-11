Ransmiljø hadde Gardermoen som mål i 17 år: – Uaktuelt i dag, sier ekspert

Johnny Brenna er kjent som spaneren som fulgte ransmiljøet tett fra 90-tallet, mens han jobbet i Oslo politidistrikt. Statsadvokaten kalte ham inn som vitne i rettssaken som nå pågår, mot Nokas-raneren Metkel Betew og hans nettverk i den store «Sult»- saken.

SPANER: Johnny Brenna jobbet opp mot ransmiljøene på Østlandet under ransbølgen på 90-tallet og 2000-tallet. Da identiteten til en av informantene ble gjort kjent, valgte Brenna å si opp jobben i politiet. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

I tillegg til narkotikasmugling og drapsplaner, er Betew tiltalt for å ha planlagt et ran av en verditransport på Gardermoen lufthavn.

– Jeg skvatt veldig da jeg så hva Betew var tiltalt for. Det var jo en plan jeg allerede kjente til, sier Brenna.

Rundt år 2000 fikk Brenna informasjon fra kriminelle i ransmiljøet om en konkret ransplan, nær identisk med den Betew nå er tiltalt for.

– Det var en plan om å ta en verditransport som kom med fly. Da må du komme deg inn på flyplassen og «time» ranet slik at du tar pengene når de overlastes til en transportbil, forklarer Brenna.

Planen gikk ut på å kjøre en stor og tung bil, inn gjennom gjerdene og sperrene rundt flyplassen.

BETEW I DAG: Metkel Betew ble pågrepet rundt åtte måneder etter at han slapp ut fra fengsel. Nå er han tiltalt for ransplaner, drapsplaner, oppbevaring av våpen og narkotikainnførsel. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kom fra Betews miljø

Metkel Betew sonet ti år for Nokas-ranet og kom ut fra fengsel høsten 2014.

SKREV BOK: Ransplanene var deler av plottet i en fiksjonsbok Johnny Brenna ga ut i 2013. I retten har han brukt boka som bevis på at han kjente til planene fra han selv jobbet i politiet. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Etter åtte måneder på utsiden ble han pågrepet igjen. Da politiet ransaket nettverket hans, fant de utskrifter av bilder fra Gardermoen.

Bildene ble tatt av en medtiltalt mann med jobb på flyplassen, og viser nettopp omlastingen av verdier fra et Swiss Air-fly over i en transportbil.

Brenna fikk vite om to konkrete ransplaner på flyplassen, der den andre var å rane bilen på vei fra flyplassen til banken. Han skrev rapporter om planene til etterretningsavdelingen og ransavsnittet hos Oslo politidistrikt.

– Det var opplysninger som kom fra kriminelle informanter i ransmiljøet, sier Brenna.

– Vil du knytte det direkte til det miljøet som sitter i rettssalen nå?

– Ja, Metkel Betew har i hvertfall vært sentral i det miljøet.

DØDSRANET: David Toska ble regnet som hjerne bak Nokas-ranet og viste tingretten hvordan det foregikk. Politimannen Arne Sigve Klungeland ble drept under skuddutvekslingen. Kjell Alrich Schumann har senere innrømmet at han avfyrte det dødelige skuddet. Foto: Hansen, Alf Ove / NTB scanpix

– Ikke en reell plan i dag

Mens Betew sonet, har sikkerheten ved flyplasser fullstendig endret seg på grunn av terrorangrepene i vestlige land. Brenna ser ikke lenger på Gardermoen som et sannsynlig ransmål.

– I dag er forutsetningen drastisk endret, så jeg tror ikke det er en reell plan i dag. Det er lite aktuelt med den sikkerhetskulturen som er nå, sier Brenna.

Han har ikke jobbet som spaner eller i politiet siden 2000-tallet. Nå har mange av de ranerne han var med på å etterforske, kommet ut fra soning av lange fengselsstraffer. Det er lite å frykte fra det gamle ransmiljøet, ifølge eksspaneren.

– Jeg blir veldig overraska om vi får noen saker med ran fra det miljøet nå. Jeg tenker at sikkerhetsnivået er såpass hevet, og jeg vet ikke om viljen til å utføre nye ran er så stor. Fordi de har lange dommer bak seg fra før, og da risikerer de å få forvaringsstraffer, sier Brenna.

I RETTEN: Aktor kalte inn Johnny Brenna som vitne, for å forklare statusen til Gardermoen som ransobjekt. I retten sa han imidlertid at han fant flyplassen som et lite aktuelt ransmål i dag. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Metkel Betew er nå tiltalt som bakmann i et kriminelt nettverk. Ifølge Brenna var han aldri regnet som en planlegger i ransmiljøet på 90-tallet og 2000-tallet. Det var David Toska som ble regnet som hjernen bak Nokas-ranet.

– På den tiden var ikke Betew en organisator eller en som fikk de store idéene. Det var det andre som gjorde. Han var mer en som ble bedt om å bli med, sier Brenna.

Betew ikke en organisator

Det var aktor i saken som kalte inn Brenna som ekspertvitne. Likevel vil statsadvokat Geir Evanger legge særlig vekt på Brennas vurdering av flyplassen som et ransmål i 2015, da Betew ble pågrepet.

BETEW DEN GANG: Metkel Betew hadde allerede noen dommer på seg for grovt ran og ransforsøk, før Nokas-ranet. Derfor var han en av få som fikk forvaringsdom. Foto: Politiet / NTB scanpix

– Det tror jeg ikke Brenna har forutsetninger for å mene så mye om. Vi har vært på befaring på Gardermoen og kunne se at den ytre sikkerheten rundt flyplassen er ganske lik nå som den gang, sier Evanger.

Statsadvokaten mener planene er mulig å gjennomføre også i dag. Advokat Vidar Lind Iversen forsvarer en av de medtiltalte mennene, en norskeritreer på 30 år som nekter for at det har vært planer om ran.

– Vi har ikke fullt innsyn i sikkerhetssituasjonen på flyplassen og det har neppe aktortatet heller. Sånn at her tror jeg at påtalemyndigheten prøver å få det til å virke lettere enn det er, sier Iversen.

– Vi har bestridt at det er et ransforbund i det hele tatt, fortsetter Iversen.

Brenna har sagt at de konkrete ransplanene kom fra miljøet Metkel Betew tilhørte. Betews forsvarer, Marius O. Dietrichson, sier Brenna ikke kan uttale seg om etterforskningen i dag.

– Denne saken dreier seg om Betews gjøren og laden nå, for to år siden. Det Brenna har forklart seg om, er hva Betew visste for 17 år siden. Han vet ingenting om saken vi behandler nå. Ellers har jeg ingen kommentarer til hans vitnemål, sier Dietrichson.