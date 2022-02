Ransaket underbuksa til mindreårig – politimenn ilagt bøter

NRK omtalte i fjor vår en video der en politimann ransaket en mindreårig gutt på åpen gate.

I videoen fremgår det blant annet at den ene politimannen sier han skal ransake underbuksa til gutten, før han prøver å få hånda nedi. Kort tid etter besluttet Spesialenheten å etterforske saken.

10 måneder senere er det klart at de to politimennene i videoen er ilagt et forelegg, for brudd på straffelovens paragraf 172, som gjelder grov uaktsom tjenestefeil.

Ransakingen var «krenkende og uforholdsmessig», skriver Spesialenheten i vedtaksbrevet.

– Vi er fornøyd med at han har blitt hørt. De har gjort en grundig jobb, sier Ann Gunn Edvardsen, som er bistandsadvokat for den mindreårige gutten.

Betjentene aksepterer ikke bot

Hun sier klienten og familien ikke ønsker oppmerksomhet rundt saken.

– Han har kommet seg videre i livet og det går bra med ham, selv om det naturligvis var en svært uheldig opplevelse.

De to betjentene aksepterer imidlertid ikke foreleggene på 12.000 kroner. Dermed havner saken i retten.

– Saken vil med det første bli oversendt domstolen for berammelse, opplyser Spesialenheten-sjef Terje Nybøe i en e-post til NRK.

Ifølge forsvarer Espen Henrik Johansen mener de to betjentene at de ikke gjorde noe ulovlig.

– De ser at den har læringspunkter i seg, men at opptredenene deres ikke tilsier at de skal ilegges et forelegg. Det er bakgrunnen for at de ikke vedtar, sier Johansen til NRK.

Lang saksbehandling

NRK skrev i januar at etterforskningstiden er langt over de 150 dagene Spesialenheten skal bruke på saker som klages inn til dem.

Nybøe i Spesialenheten sier saken tok tid på grunn av arbeidsmengden hos Spesialenheten, og at Nybøe selv sendte saken tilbake for å få gjort enda et avhør.

Han viser til vedtaket fra Spesialenheten på spørsmål om hvorfor de to betjentene straffes.

Her står det blant annet at Spesialenheten mener at inngrepet var «svært integritetskrenkende og ble foretatt med kamerater som vitner. Det var et uforholdsmessig inngrep i strid med straffeprosessloven § 170a».

Avgjørelsen fra Spesialenheten er oversendt Øst politidistrikt for administrativ avgjørelse.

Det betyr at politidistriktet avgjør om saken får ytterligere konsekvenser for politimennene, eller at de bør gjennomgå den for å lære av den i distriktet.

Spesialenheten: «Svært integritetskrenkende»

Politistasjonssjefen der de to betjentene jobber ønsker ikke å kommentere avgjørelsen til Spesialenheten før den har vært behandlet i retten.

Hendelsen skjedde i Viken i fjor vinter. I videoen fremgår det at gutten motsetter seg ransakelsen og kaller den ene politimannen «jævla homse». Når politimannen reagerer svarer gutten at han beklager.

I videoen hører man også bekjente av gutten som ler i bakgrunnen. De ble vitne til ransakingen, ifølge vedtaksbrevet.

Bakgrunnen for ransakelsen skal ha vært mistanke om narkotikabruk. I vedtaket til Spesialenheten står det at politiet fant spor som ga dem grunn til å tro at gutten og ungdommene han var med skulle bruke narkotika.

Samtidig virket ingen av ungdommene påvirket, ifølge vedtaket. Guttens venner ble vitne til at gutten ble ransaket i underbuksa.

Rapport fra riksadvokaten

Dette, og at politiet ikke skrev rapport om hendelsen i etterkant, finner Spesialenheten svært kritikkverdig.

Det var politibetjentene selv som tok avgjørelsen om å ransake gutten.

I en fersk rapport fra Riksadvokaten heter det at det er usikkerhet i politiet om reglene for når politiet kan ransake på egen hånd uten å kontakte påtalemyndigheten i politiet.

Dette skriver Riksadvokaten i et rundskriv til norske politidistrikt: Ekspandér faktaboks I tilfeller der det avdekkes at en person har brukt et ulovlig rusmiddel, skal politiet ikke bruke personens mobil for å avdekke omfanget av rusmiddelbruket.

Politiet skal ikke tvinge personer til å teste seg for rusmidler i form av blod- eller urinprøver for å bekrefte mistanke om bruk av narkotika alene.

Politiet skal ikke ransake en person som er mistenkt for rusmiddelbruk hvis formålet er å avdekke en ukjent selger av stoffet. Sånne undersøkelser kan bare skje dersom vilkårene for tredjemannsransaking er oppfylt.

Politiet skal ikke legg press på noen til selv å be om å bli ransaket, dersom det formelle lovgrunnlaget ikke er der, som i sakene over. Dersom en mistenkt likevel ber om å bli ransaket, må det sikres notoritet (kunne bevises i etterkant).

I tilfeller der vakthavende påtalejurist kan kontaktes på telefon, har politiet bare unntaksvis lov til å bestemme om de skal gjennomføre en ransaking selv. Vakthavende påtalemyndighet er tilgjengelig hele døgnet. Les hele klargjøringen til riksadvokaten her

Usikkerheten knytter seg særlig til hva som er å regne som ferske spor etter straffeprosessloven. Rapporten avdekket også utstrakt bruk av tvangsmidler og kroppslig undersøkelse i mindre alvorlige narkotikasaker.

I vedtaksbrevet til Spesialenheten vises det til denne rapporten, i tillegg til rapporten statsadvokaten i Oslo laget om Øst politidistrikt.

Oslo statsadvokatembeter gikk gjennom 150 saker fra Øst politidistrikt som gjaldt bruk og besittelse av narkotika.

I 74 prosent av sakene i Øst politidistrikt, besluttet politiet selv å ransake, uten å kontakte politijurist først.