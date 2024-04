Raja søker gjenvalg til Stortinget

– Jeg er motivert til å fortsette å gjøre en innsats for Venstre også i framtiden. I denne og forhåpentligvis også i kommende stortingsperiode, sier Raja til NRK.

Han understreker at det er opp til nominasjonsmøtet i Akershus Venstre å sette samme stortingslista, og sier han vil gi det endelige svaret til nominasjonskomiteen først. Men alt ligger altså til rette for en ny periode for den tidligere kulturministeren.

Raja møtte for første gang på Stortinget som vararepresentant i perioden 2009–2013. Han er nå inne i sin tredje periode som fast representant og er en av Venstres aller mest profilerte politikere.

Ellers i Venstre varsler partileder Guri Melby at hun søker gjenvalg, mens nestleder Sveinung Rotevatn sier til NRK i dag at han ennå ikke har bestemt seg. Partiveteran og tidligere nestleder Ola Elvestuen sier han stiller seg til disposisjon for partiet i en ny periode.

Det samme gjør Venstres justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik og Grunde Almeland, som var saksordfører i kontrollkomiteens behandling av habilitetssakene mot flere toppolitikere.

Mens partifellen André Skjelstad, som NRK tidligere har kalt «kongen av utjevning», har allerede avklart at han er ferdig på Stortinget etter 16 år.

Fakta om nominasjonen til Stortinget Ekspander/minimer faktaboks Ved stortingsvalg stemmer velgerne på valglister som partiene selv setter opp på såkalte nominasjonsmøter.

Det er snakk om nummererte lister med politikere som stiller til valg. Hvor mange som velges inn, avhenger av hvor mange mandater det enkelte parti får i valgdistriktet. Det er 169 mandater i alt på Stortinget.

Fristene for å gi beskjed om man ønsker å stille til valg eller ikke, varierer fra parti til parti og fra fylke til fylke.

Tar gjenvalg

Også Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik ønsker gjenvalg fra Akershus, samme fylke som Abid Raja er innvalgt fra.

Sigbjørn Gjelsvik Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Vi har fortsatt mye ugjort. Jeg er veldig motivert for å stå på videre inn i en ny periode, sier Gjelsvik til NRK.

Vestlendingen som i mange år var en profilert leder av Nei til EU, er inne i sin andre periode på Stortinget.

Gjelsvik startet perioden som finanspolitisk talsperson, men ble i april 2022 utnevnt til kommunal- og distriktsminister. Denne posten hadde han til oktober i fjor, da han på nytt vendte tilbake til Stortinget. Der leder han nå transport- og kommunikasjonskomiteen.

Fakta om partiprofiler og gjenvalg Ekspander/minimer faktaboks Mange profiler har allerede avklart at de ikke ønsker å stille til gjenvalg. Dette gjelder blant annet SVs Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken , Fremskrittspartiets Roy Steffensen og Christian Tybring-Gjedde , Høyres Tina Bru og Svein Harberg , Arbeiderpartiets Eigil Knutsen og Eva Kristin Hansen og Senterpartiets tidligere nestleder Ola Borten Moe .

og , Fremskrittspartiets og , Høyres og , Arbeiderpartiets og og Senterpartiets tidligere nestleder . Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre og tidligere nestleder Bjørnar Skjæran er blant de erfarne som gjerne stiller til valg på nytt. Det samme gjør blant andre Frps Sylvi Listhaug , Hans Andreas Limi og Bård Hoksrud , Høyres Jan Tore Sanner og Erna Solberg , KrFs Olaug Bollestad og SVs nestleder Marian Hussein .

og tidligere nestleder er blant de erfarne som gjerne stiller til valg på nytt. Det samme gjør blant andre Frps , og , Høyres og , KrFs og SVs . Men mange kjente navn har ennå ikke avklart hva de kommer til å gjøre. Blant disse er Høyres Ine Eriksen Søreide, Sveinung Stensland, Sandra Bruflot og Nikolai Astrup, Rødts Mimir Kristjansson og Bjørnar Moxnes, KrFs Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein, Aps Ingvild Kjerkol, Marte Mjøs Persen, Terje Aasland, Masud Gharahkhani og Rigmor Aasrud, Sps Marit Arnstad, Jenny Klinge og Per Olaf Lundteigen samt Frps Morten Stordalen og MDGs Une Bastholm.

Veteran takker av

Stadig kommer det nye drypp fra nominasjonsprosessene i de ulike partiene. Nå kan NRK fortelle at også MDGs tidligere talsperson Rasmus Hansson er ferdig på Stortinget etter denne perioden.

GRØNN: Rasmus Hansson i MDG er ferdig på Stortinget etter denne perioden. Foto: Hallvard Norum

Hansson satt alene på Stortinget for MDG i årene 2013-2017, før han igjen ble innvalgt som én av tre i inneværende periode. Men nå er det slutt for miljøveteranen, som fyller 70 til høsten. Hansson var leder av WWF Norge i en årrekke før han ble politiker.

Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt vil naturlig nok ikke søke gjenvalg, all den tid hun er påtroppende USA-ambassadør. Men ellers er det flere profiler i Arbeiderpartiet som varsler at de ønsker gjenvalg.

Overfor NRK bekrefter kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery nå at hun gjerne kan tenke seg en ny periode på Stortinget. Ap-politikeren er innvalgt fra Hordaland.

Også tidligere AUF-leder Mani Hussaini fra Akershus og den tidligere LO-toppen Trine Lise Sundnes fra Oslo Ap sier nå at de ønsker gjenvalg.

Flere tar gjenvalg

I Rødt sier Sofie Marhaug til NRK at hun er positiv til gjenvalg fra Hordaland. Det åpner for at samboer Mimir Kristjansson kan beholde førsteplassen for Rødt i Rogaland. Paret bor i Stavanger når de ikke møter på Stortinget, noe som har ført til spekulasjoner om de to kunne komme til å kjempe om samme plass på stortingslista fra Rogaland. Kristjansson har foreløpig ikke avklart om han vil ta gjenvalg eller ikke.

Nå i kveld opplyser også Ap-representant Kirsti Leirtrø fra Sør-Trøndelag til NRK at hun i dag har gitt beskjed om at hun stiller seg til disposisjon for gjenvalg.

Hun blir dermed den eneste Ap-politikeren fra Sør-Trøndelag til å søke en ny periode. De to andre, tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen og partiveteranen Jorodd Asphjell, vil begge takke nei.

En annen tidligere stortingspresident vil derimot gjerne fortsette i rikspolitikken. Det gjelder Tone Wilhelmsen Trøen, som nå er Høyres helsepolitiske talskvinne.

FORTSETTER: Høyres Tone W. Trøen vil gjerne fortsette på Stortinget. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg har nettopp svart nominasjonskomiteen at jeg stiller meg til disposisjon for en ny periode, sier hun til NRK.

Samme konklusjon trekker Frps Himanshu Gulati, som i likhet med Trøen er innvalgt fra Akershus. Også Gulatis partifelle Helge André Njåstad sier til NRK at han ønsker en ny periode på Stortinget.