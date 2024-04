Kaski gir seg på Stortinget

På sin Facebook-side skriver Kaski om valget.

– Det er jo litt rart å annonsere sin egen avskjed når det er et helt år til, men nominasjonskomiteen trenger svar slik at prosessen blir god. Og jeg kan forsikre om at jeg kommer til å stå på like mye det neste året som jeg har gjort de siste 9, skriver Kaski.

VG omtalte saken først.

– Dette har jeg gruet meg til, for det er kjipt å skuffe mange. Jeg skal gi beskjed til nominasjonskomiteen om at jeg ikke tar gjenvalg til Stortinget, sier Kaski til avisen.

Hun har sittet på Stortinget for Oslo siden 2017.

– Jeg merker at jeg ikke har den fulle og nødvendige motivasjonen for å mønstre på i fire år til.

Uenighet

Aftenposten har tidligere sitert kilder på at Kaski ofte er uenig med partiledelsen og taper kamper i stortingsgruppens styre.

– Jeg kjenner meg ikke helt igjen i at jeg taper alle kamper. Men det er heller ingen hemmelighet at jeg og Kirsti er uenige om en del politiske saker og har ulik politisk profil, sier Kaski til VG.

Partileder Kirsti Bergstø skriver i en kommentar til NRK at hun synes det er trist at Kaski ikke stiller til gjenvalg.

– Hun gjør en solid jobb for SV, er en viktig stemme for partiet både i fordelingspolitikken og miljøpolitikken, hun har tung erfaring og representerer viktige miljøer.

Kirsti Bergstø sier det er leit at Kaski gir seg.

Bergstø sier hun samtidig har forståelse for valget.

– Hun har hatt krevende ansvar over tid og etter åtte år på Stortinget kan det kjennes mye å forplikte seg for fire nye.

– Kaski har gjort en kjempejobb for partiet og det er selvsagt trist at hun ikke stiller til gjenvalg, sier partisekretær Audun Herning til NRK.

– Hva tenker du om det hun skildrer som intern strid innad i partiet?

– Det kjenner jeg ikke til.