Protestene fortsetter tross miljøplan: – Equinor holder på som cowboyer i Australia

Equinor sikret to boretillatelser i Australbukta i 2017, og i går offentliggjorde det statseide, norske oljeselskapet sin miljøplan for virksomheten utenfor Australias sørlige kyst.

På eget initiativ har Equinor valgt å offentliggjøre miljøplanen slik at alle kan lese det og komme med innspill, før planen leveres til australske myndigheter.

«Er det olje i Australbukta? Muligens. Kan vi finne det ut på en trygg måte? Absolutt. » Equinors miljøplan

Slik starter miljøplanen som skal overbevise australierne om at det er trygt å ha den norske gjesten i australsk farvann:

«Vi har lyttet og lært. Vi forstår hvor mye Australbukta betyr for dere. Dette kan være en av Australias største utappede oljereserver. Nå er miljøplanen vår ferdig. Den dokumenterer hvordan vi kan utforske bukta på en trygg måte.»

Miljøplanen beskriver vind og værforhold som mindre krevende enn det Equinor har opplevd gjennom 20 år i Norskehavet.

Den tar også for seg hvordan Equinor vil håndtere en ulykke, noe de mener er svært usannsynlig.

Planen konkluderer med at det er mulig å bore i Australbukta godt innenfor akseptabel risiko.

Men miljøplanen ser ikke ut til å dempe den voldsomme motstanden hos lokalbefolkningen.

Lokalsamfunnet føler seg ikke hørt

Allerede før miljøplanen ble offentliggjort hadde 15 bystyrer langs kysten stemt mot oljeboring i matfatet deres.

De representerer over en halv million australiere, den største fiskeflåten på den sørlige halvkule, og noen av landets største turistattraksjonene, som Kangaroo Island, klippeformasjonene «The Twelve Apostles», Bells Beach og Great Ocean Road.

Equinor skal ha uttrykt til Port Lincoln Times at de ikke vil presse seg på hvis de møter lokal motstand. Lokalbefolkningens erfaring er en annen.

– Equinor ignorerer motstanden fra lokalbefolkningen. Møtene oppfattes mer som presentasjoner enn likeverdige samtaler, sier Peter Owen, leder for The Wilderness Society Sør-Australia til NRK.

Han forteller om tilfeller der bekymrede innbyggere har blitt ekskludert fra møter.

Owen synes det er forståelig om nordmenn er sjokkert over å finne ut at deres statseide oljeselskap holder på som cowboyer i Australia.

Peter Owen i The Wilderness Society blir intervjuet av australsk presse under en demonstrasjon mot oljeutvinning i Australbukta. Foto: The Wilderness Society

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene om ekskludering. Tvert imot har vi reist rundt i hele Sør-Australia og hatt møter med rundt 130 organisasjoner for å informere om våre planer, svarer pressetalsperson i Equinor, Erik Haaland.

Haaland forteller at det også er planlagt åpne møter hvor alle som ønsker det kan komme og stille spørsmål.

Folkebevegelsen «Hands Across the Sand» demonstrerer i Port Willunga mot Equinors oljevirksomhet i Australbukta. På banneret står det «Big oil has no future in the Great Australian Bight». Foto: Samra Teague

Frykter storulykke

Equinors egne beregninger har tidligere vist at et oljesøl i aller verste tilfelle vil kunne ramme hele den sørlige kysten av Australia, helt til Sydney.

Oljeutslipp kan nå byen Adelaide i løpet av 20 dager, og turistmagneten Kenguruøya og fiskeribyen Port Lincoln på 15 dager, om det ikke stoppes.

Greenpeace har laget dette kartet basert på Equinors egne data. Equinor har regnet på hvordan 100 forskjellige utslipp, som ikke blir forsøkt stoppet, vil ramme kysten. Vær- og sjøforhold vil føre til ulike utfall av oljeutslippene. Foto: Greenpeace

Det er ingen etablert offshoreindustri i Australbukta, og derfor kan det bli vanskelig å stoppet et utslipp.

South Australian Oyster Growers Association mener at det per i dag finnes kun rundt 20 båter som er i stand til å operere der Equinor planlegger å bore.

Da den katastrofale Deepwater Horizon-ulykke i Mexicogolfen skjedde var det mer enn 6800 båter til å hjelpe med oppryddingen.

Nasjonalpark full av sjeldne dyr

Deler av Australbukta er definert som nasjonalpark. 85 prosent av artene som er oppdaget der, er ikke funnet andre steder. 36 typer delfin og hval finnes her, og dette er landets viktigste område for sjøløver, sel, spekkhogger, kjempeblekksprut og hvithai.

Australbukta er det viktigste oppvekstområdet for den antarktiske retthvalen. Forskere mener den er særlig sårbar for støyen fra seismikk som brukes når oljeselskapene leter etter olje under havbunnen. Foto: Peta North

Lokalsamfunnet mener et oljesøl vil være katastrofalt for fiskeindustrien og turistnæringen som til sammen omsetter for over 1,44 milliarder kroner.

– Å bore etter olje i Australbuktas ekstreme dybder og voldsomme sjø er farlig og uansvarlig, sier Nathaniel Pelle i Greenpeace Australia.

Lokalbefolkningen på sørkysten av Australia er bekymret for at oljevirksomhet i Australbukta skal gå utover det unike dyrelivet i havet. Bildet er av en australsk sjøløve. Foto: Brad Leue

Kontroversielt

Det er valgår i Australia, og Equinor har gjort Australbukta til et viktig valgtema. Partiet The Greens jobber med å få Australbukta inn på verdensarvlisten.

Oljeboring i Australbukta har likevel støtte fra føderale myndigheter og flere delstater, og nylig gav australske miljømyndigheter klarsignal for det norske selskapet PGS til å skyte seismikk for å sjekke havbunnen i Australbukta.

For få dager siden startet den australske lobbyorganisasjonen for olje og gass (APPEA) en stor kampanje på tv og i sosial medier. Der snakker framstående samfunnsrepresentanter om fordelene ved oljevirksomhet.

– Vi mener at økende offentlig forsvar av oljevirksomhet gjort på en målrettet, fornuftig og ærlig måte er viktig for å motvirke den vedvarende alarmistiske holdningen fra motstandere av utvikling, sier talsperson for lobbyorganisasjonen sier til avisa Adelaide Now.

Miljøplan hjelper ikke

Owen i The Wilderness Society tror ikke det er noen miljøplan som kan gjøre at oljevirksomheten blir velkommen.

«Equinor har ingen rettigheter i Australbukta» står det på surfebrettene til demonstrantene på Streaky Bay. Foto: J.McEwen

– Equinor bidrar til velferdsstaten i Norge, men for australiere er de bare nok et oljeselskap som søker om bore-lisens, legger risikoen på Australbukta og de som er avhengig av den, mens de selv stikker av med fortjenesten.

Erik Haaland, pressetalsperson i Equinor Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil

Haaland i Equinor påpeker at oljeindustrien i løpet av 50 år har betalt inn mer enn 250 milliarder australske dollar i skatter og avgifter. Også Equinor vil bidra betydelig med skatt, kontrakter til lokale selskaper og nye arbeidsplasser i Australia.

Når NRK spør om australiere rett og slett ikke vil ha Equinor i Australbukta, miljøplan eller ei, svarer Equinor:

– Vi skulle selvsagt ønske at alle var positivt innstilt til vår aktivitet, men har forståelse for at det finnes en rekke ulike meninger. Men til sist er det myndighetene som skal avgjøre om våre planer ansees som gode nok i forhold til deres regelverk, sier Haaland.