Kritiserer «The Princess and The Shaman»: – Bruker rått det at hun er kongelig

Søndag ble det kjent at prinsesse Märtha Louise er kjæreste med sjamanen Durek Verrett

I et videoopptak tilgjengelig på Youtube sier Verrett at han kan snu atomer og bokstavelig talt redusere alder. Durek har også en teori om at leukemi, altså blodkreft, handler om dårlig balanse i blodet, og at han kan «gjenopprette balansen».

Fakta om Durek Verrett Ekspandér faktaboks * Kjent som Shaman Durek. Beskriver seg selv som healer, åndelig veileder og sjaman på sin egen nettside. * Amerikaneren er 44 år gammel og bosatt i Los Angeles, ifølge flere medier. * Skuespilleren Gwyneth Paltrow er blant dem som har fått veiledning av Durek. * Har et samarbeid med prinsesse Märtha Louise som omfatter foredragsturneen The Princess and The Shaman. * Søndag opplyste Märtha Louise og Durek Verrett at de er kjærester.

Fra og med helgen skal sjaman Durek og prinsesse Märtha Louise på turné sammen. I beskrivelsen av forestillingen heter det blant annet:

«Prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek inviterer til en reise i livets mysterier, hvordan komme i dypere kontakt med din indre kraft og øke bevisstheten så du tar fram den egentlige deg uansett hvor du er i livet ...»

Billettene er lagt ut for mellom 595 og 1030 kroner, og de kaller foredraget «The Princess and The Shaman».

– Drar monarkiet ned

Samfunnsdebattant og redaktør i den kristne dagsavisen Dagen Vebjørn Selbekk sier kjærlighetens veier er uransakelige og mener i utgangspunktet Märtha Louise må få være sammen med akkurat hvem hun vil. Det er det kommersielle aspektet han reagerer på:

– Det er det kommersielle, nyåndelige samarbeidet med denne sjamanen som jeg mener er kritikkverdig. Man bruker prinsessetittelen for alt det er verdt.

– Prinsesse Märtha Louise har de siste ti årene surfet gjennom det nyåndelige landskapet i Norge. Hun har blitt båret frem på popularitetsbølgen som prinsessetittelen hennes gir. Hun utnytter den kommersielt i et meget betenkelig marked, det var det grunn til å kritisere før hun ble kjæreste med sjamanen, og det er det grunn til å kritisere etterpå, sier Selbekk.

Selbekk peker særlig på prinsessetittelen er med i navnet på foredraget hun og Durek selger billetter til.

– Hun bruker rått det faktum at hun er kongelig. Det drar monarkiet ned. Man bruker den kongelige tilknytningen på en kommersiell måte. Vi skal være klar over at det er jo ingen andre kongelige i hele verden som driver med det prinsesse Märtha Louise gjør, sier Selbekk.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Märtha Louise, men hun ønsker ikke å bli intervjuet om verken kjæresten eller foredraget.

– Tråkker over en etisk grense

Lege og debattant Jørgen Skavlan er kritisk til innholdet sjaman Durek serverer.

– Dette er så obskurt at man sannelig ikke vet om man skal le eller gråte. Dette er jo mer sosiologi enn medisin og er et eksempel på en blanding av en naiv søken etter noe mer enn det livet man lever og hard kynisk kommersialisme.

Han mener det er et uproblematisk at enkelte ønsker å fokusere på seg selv og finne en indre verdi.

Lege og debattant Jørgen Skavlan er kritisk at Durek hevder å kunne helbrede kreft. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Dilemma oppstår først når man så påstår å kunne kurere og behandle alvorlig sykdom, som kreft. Da har man overskredet en moralsk og etisk grense og må tåle hard motstand og faktisk latterliggjøring.

Slottet har ikke svart konkret NRKs spørsmål i dag, men kommunikasjonssjef Guri Varpe har sendt dette generelle svaret:

– Da prinsesse Märtha Louise sa fra seg tittelen Hennes Kongelige Høyhet, skapte hun en større avstand til Kongehusets konstitusjonelle rolle. Denne avgjørelsen la til rette for at prinsessen kunne gå ut i arbeidslivet og drive egen næringsvirksomhet. Som følge av beslutningen har prinsessen fra 2002 i langt mindre grad en tidligere påtatt seg offisielle oppgaver på vegne av Kongehuset, og har ikke mottatt apanasje siden 2001. Avgjørelser rundt prinsessens næringsvirksomhet tar hun selv.