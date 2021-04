Prinsesse Märtha Louise planlegger å flytte nærmere sjaman Durek i USA

Prinsessen har latt TV 2 filme henne og barna i et år for å lage dokuserien «Märtha».

I den anledning har VG et Face Time-intervju med prinsessen om blant annet savnet av Durek Verrett og om den vanskelige perioden for familien etter at Ari Behns tok sitt liv i romjulen 2019.

– Planlegger å flytte til USA

Sjaman Durek bor i Los Angeles i California, og Märtha sier i intervjuet at det er vanskelig å ikke vite når de skal ses igjen.

I den vanskelige koronaperioden har kjærestene vært fra hverandre i to lange perioder. I fjor var det et halvt år de var fra hverandre og nå har de ikke sett hverandre siden før jul.

Prinsesse Märtha Louise sier det er vanskelig å ikke vite når hun skal se kjæresten Durek Verrett igjen. Foto: Vidar Ruud

På spørsmål fra VG om hvor aktuelt det er å flytte fra Norge, svarer Märtha at det ligger i kortene.

– Akkurat nå er det Covid og vanskelig å planlegge, men vi planlegger å flytte med tiden. Barna blir da selvsagt med, svarer Märtha.

Dokuserie på TV

Avtalen om å lage dokuserien «Märtha» på TV 2 ble laget før koronaperioden. Prinsessen sier at det har vært viktig for henne at det ikke blir en TV-serie som jakter sensasjoner.

– Jeg kan godt åpne meg foran kamera, men jeg er samtidig opptatt av ærlighet, og at man ikke bidrar til spekulasjoner om meg og mitt liv, sier hun til VG.

Hun innrømmer at 2020 ble et svært krevende år for henne og familien hennes. Hun og døtrene ble svært preget av den tidligere ektemannen Ari Behns død.

Døtrene Leah Isadora, Emma Tallulah og Maud Angelica er med i TV-serien om prinsesse Märtha Louise. Foto: Fredrik Hagen

TV-serien fikk et dårlig utgangspunkt, for hun sier fokuset måtte være på døtrene og den nærmeste familien rundt seg i tiden etter at Ari tok sitt liv.

Ikke ekteskap foreløpig

I Face Time-intervjuet med VG blir Märtha spurt om det foreligger noen ekteskapsplaner mellom henne og Sjaman Durek.

– Nei, det er det ikke, sier Märtha.

I sosiale medier har Durek ymtet frampå om mulig ekteskap, men det er altså ikke noen planer som foreligger.

I TV-serien forteller familien om den tøffe tiden de har vært igjennom. Märtha og døtrene, Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah, har kommet nærmere hverandre forteller prinsessen. Døtrene har nå blitt henholdsvis 17, 15 og 12 år gamle.

Sjaman Durek har tidligere uttrykt ønske om å flytte til Norge. Slik gikk det ikke, og særlig etter det som skjedde rundt Aris død gjorde at det ikke var så aktuelt lenger. Koronarestriksjonene gjør det vanskelig for Durek å flytte til Norge, og det virker som om han har slått dette fra seg nå.

